Sites de compras virtuais estão obrigados a publicarem com destaque avisos sugerindo que, antes das compras, consumidores consultem a idoneidade das empresas. Entre os itens que devem ser consultados, estão o nome fantasia, CNPJ, telefone e endereço físico. Os sites terão que disponibilizar o endereço eletrônico utilizado na contratação do anúncio e e-mail para os consumidores esclarecerem dúvidas. “Diversos sites de vendas eletrônicas têm surgido com anúncios de produtos com preços bem abaixo do valor de mercado, por vezes metade do valor cobrado por seus concorrentes. O objetivo é coibir fraudes, que são cada vez mais comuns”, afirmou a deputada Zeidan (PT), autora da lei que já foi sancionada pelo governador Cláudio Castro.

Cidades da Região dos Lagos investem na agricultura familiar

Produtores rurais participam do projeto do Sebrae Quintais Produtivos. - Divulgação

Financiada pelo Sebrae e Banco do Brasil, o projeto Quintais Produtivos, que promove práticas agrícolas mais sustentáveis, escolherá 150 famílias de produtores rurais de Saquarema, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia para treinar técnicas de produção, marketing, vendas e administração financeira.

O Verde volta à política do Rio

Há anos fora do parlamento carioca, o Partido Verde reelegeu o vereador Marcio Santos, que triplicou os votos de 2020. O parlamentar, que pode assumir a presidência do PV na cidade, prometeu reconstruir o partido no estado e está cotado pelo prefeito Eduardo Paes para assumir uma Secretaria em 2025.

Cartilha ajuda alunos com Transtorno do Espectro Autista

Projeto do deputado Thiago Gagliasso prevê a criação do Programa Cartilha Azul para ajudar pais e responsáveis de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na rede estadual de ensino do Rio. Se aprovado, o material será distribuído gratuitamente nos formatos impresso e digital.

PICADINHO

O "botão do pânico" pode ser implantado nas escolas estaduais. Projeto de lei da deputada Tia Ju (REP) sobre o tema foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A 11ª edição do Dermario, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio (SBDRJ), acontece neste sábado, das 8h às 17h30, no Windsor Barra.



O espetáculo "Maestro Selvagem", que conta a história de Carlos Gomes, ficará em cartaz até amanhã no Centro Cultural da Justiça Federal, no Centro.