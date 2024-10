Publicado 24/10/2024 05:00

No estado do Rio de Janeiro, 25% dos jovens entre 18 e 24 anos procuram emprego sem encontrar. Mesmo fora do mercado de trabalho e de compartilhamento de oportunidades sociais, os jovens existem, influem e participam à sua maneira de um mundo paralelo. Não chega a ser surpresa que com o isolamento do chamado mundo formal a política parece algo distante. Por que tantos jovens seguem Pablo Marçal? Porque "influenciadores" estão na tela de seus celulares, normalmente comprados pelos pais e avós. A desigualdade e desesperança com o futuro contribuem para a ausência de perspectivas reais para a juventude? A sociedade precisa incluir a discussão do presente dos jovens e ajudar a responder as perguntas acima. Assistir passivamente lutas livres nas ruas após jogos de futebol não ajuda. Temos que discutir a fundo sobre o que leva jovens a ter este tipo de postura.

Jaé deve ser cadastrado por empresas imediatamente

Sistema de bilhetagem eletrônica Jaé será o único aceito a partir de 2025 - Divulgação/JAé

O sistema de bilhetagem eletrônica Jaé será o único aceito nos transportes municipais do Rio de Janeiro, incluindo ônibus, BRTs, VLTs, vans e Kombis, a partir de 1º de fevereiro. Para garantir que funcionários utilizem transporte público sem interrupções, as empresas devem realizar o cadastro o mais rápido possível. "O processo é on-line, rápido e gratuito e tem que ser feito pelo link https://www.jae.com/empresas", explica Zeca Vianna, CEO do Jaé.

Tribunal de Contas do Estado consulta sobre aquisição de veículos

Pouco antes de encerrar a gestão de Rodrigo Nascimento, o TCE-RJ abriu consulta pública para a compra de 12 Sedans médios do tipo representação e 10 Sedans compactos para serviço. O órgão, que não divulgou o valor da contratação, alega que a renovação da frota garantirá mais segurança aos usuários.

Redução de criminalidade premia policiais militares

O deputado Marcelo Dino apresentou projeto de lei que cria o Programa de Premiação de Policiais Militares. A proposta é que municípios em convênio com o estado paguem policiais que reduzirem a criminalidade onde atuam, evitando que prefeitos respondam por improbidade ao implantar o programa.

PICADINHO

De hoje ao dia 26, a Focus Cia de Dança, dirigida por Alex Neoral, apresenta "Entre a pele e a alma" na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.



O Portal Notícia Preta acaba de lançar o Canal NPTV no Youtube, em parceria com Instituto Coca-Cola Brasil. Videocasts trarão discussões sobre justiça social, empregabilidade e direitos humanos.



Exposição "Cantos, Cores e Telas - Tecnomacumba de Rita Benneditto pelo traço de Fernando Mendonça" segue até o dia 26. Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, no Centro.