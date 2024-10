Publicado 25/10/2024 05:00

O governador Cláudio Castro sancionou lei que cria o Programa para a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, Pequenos Produtores e Pescadores Artesanais. A norma incentiva a produção de famílias e pescadores artesanais, além do abastecimento prioritário aos restaurantes e cozinhas comunitárias, coletivas e solidárias. O programa prevê ainda a doação dos alimentos adquiridos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Beneficiários do Auxílio Inclusão Produtiva Rural terão prioridade. "Este programa é um passo essencial para garantir que alimentos de qualidade cheguem às comunidades vulneráveis, reforçando a importância do apoio aos nossos produtores rurais", ressaltou o secretário de Agricultura, Dr. Deodalto.

Alerj quer influenciar na Polícia Civil

Deputado Márcio Gualberto (PL) preside Comissão de Segurança da Alerj - Julia Passos / Alerj

Deputado Márcio Gualberto (PL) preside Comissão de Segurança da AlerjJulia Passos / Alerj

A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), quer participar do Grupo de Trabalho (GT) que vai debater os pontos pendentes da Lei Orgânica da Polícia Civil e reestruturar os quadros técnicos permanentes da instituição junto ao Governo do Estado. Só precisa de autorização de Cláudio Castro. A criação do GT foi anunciada durante audiência pública realizada nessa terça-feira (22/10), pelo presidente do colegiado, deputado Márcio Gualberto (PL).

Subsídio a empresas de ônibus é questionado

A Prefeitura do Rio pagará mais R$ 64 milhões para a bilhetagem digital dos ônibus. A vereadora Teresa Bergher solicitará informações sobre quanto o município teria que pagar às empresas para o transporte ser gratuito. “Pagamos duas vezes. A prefeitura arca com subsídios e o cidadão paga a passagem".

Marketing multinível ganhará Conselho Estadual

Alerj analisa projeto de lei do deputado Jair Bittencourt que cria o Conselho Estadual do Empreendedor de Marketing Multinível. Esse tipo de comércio permite que os profissionais lucrem com as vendas e recrutem outros profissionais. Entre outras propostas, estão previstas aulas com especialistas.

PICADINHO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou projeto da deputada Verônica Lima (PT) que concede a Medalha Tiradentes para a cantora Zélia Duncan.



Economistas do Rio se mobilizam para prestigiar em São Paulo o lançamento do livro "Ser Economista" com 38 declarações de amor à profissão. Amanhã no Shopping Pamplona.



O escritor e professor Luiz Rufino lança "Cazuá: onde o encanto faz morada", com 40 crônicas sobre o Brasil. Amanhã na Rua do Mercado, 34, no Centro.