Publicado 27/10/2024

Hoje, 51 municípios brasileiros, entre eles, 15 capitais, terão segundo turno. No Rio, eleitores de duas cidades voltarão às urnas. Pesquisas de intenção de voto mostram que Hingo Hammes (PP), que conta com o apoio do partido de Bolsonaro (PL), tem maiores chances de comandar o Executivo da cidade de Petrópolis, na Região Serrana, na disputa com Yuri (PSOL). No entanto, em Niterói, na Região Metropolitana, o candidato de extrema direita do partido do ex-presidente, Carlos Jordy, está em desvantagem em relação a Rodrigo Neves, apoiado pelo presidente Lula, que gravou vídeo para campanha e com quem se encontrou há duas semanas. Mais de 1500 lideranças declararam voto no candidato do PDT, que está em primeiro lugar, com folga, nas pesquisas.

Rede hoteleira tem expectativa alta para G20

Hotéis do Rio terão ocupação alta durante o G20 no mês de novembro - Pedro Teixeira/Agência O Dia

A ocupação média dos hotéis do Rio deve girar em torno de 80% durante o encontro dos chefes de estado no G20, em novembro. Para a Zona Sul, a expectativa é ainda maior: 95%. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as reuniões preparatórias já vêm impactando a hotelaria ao longo de 2024.

Mamografias aumentam 3,7% em relação a 2022

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde realizaram mais de 4,9 milhões de mamografias e 1,3 milhão de consultas com mastologistas em 2023, um aumento de, respectivamente, 3,7% e 8% em relação a 2022, ajudando na prevenção ao câncer de mama.

Mulheres ampliam presença na construção civil

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) chancelou projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal que incentiva a participação feminina na construção civil. O texto prevê qualificação profissional e reserva de vagas (de 5% a 10% dos cargos operacionais e gerenciais) para mulheres em empresas do setor que participam de licitações.

PICADINHO

Maria D. Vilela George, Areta Rigonato e Márcia Lima lançam o livro "Pedro e seu amigo Hércules". Hoje, a partir das 17h, na Livraria Argumento do Leblon.



"Rio Uphill - O Musical", primeiro musical brasileiro totalmente original criado em Nova York, estreia hoje no Teatro Adolpho Bloch, na Glória.

A campanha “A graça é viajar de graça” do MetrôRio, que oferece gratuidade para crianças até 12 anos, segue até o fim de outubro em celebração ao mês das crianças.