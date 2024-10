Publicado 31/10/2024 05:00

O intenso tiroteio na Avenida Brasil repercutiu na Alerj. O presidente, Rodrigo Bacellar, propôs uma união nacional de forças de todos os poderes em prol da segurança do Estado do Rio. Ele vai tentar reunião com o presidente Lula; o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e o governador Cláudio Castro. Deputados pediram o fim da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas, que determina redução da letalidade nas operações da Polícia Militar contra o crime organizado nas comunidades. Segundo os parlamentares, a medida restringe a ação policial. "O Código Penal tem de ser urgentemente reavaliado”, afirmou Bacellar.

Cedae recupera Mata Atlântica em Piraí

Projeto "Replantando Vida" contribui para ressocialização de apenados - Divulgação

A Cedae e a The Nature Conservancy, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Piraí, avançam no Programa Corredor Tinguá Bocaina para restaurar 10 mil hectares de Mata Atlântica até 2030 e 30 mil hectares até 2050, em nove municípios do Rio. Este ano já foram recuperados 80 hectares. O projeto tem apoio do "Replantando Vida", programa socioambiental da Cedae que emprega, capacita e remunera apenados do sistema prisional.

Oito milhões para educação pública

A ONG Parceiros da Educação Rio organiza, no dia 31, jantar para captar R$ 8 milhões para escolas públicas do Rio. Em 2025, a ONG irá impactar mais de 1.500 unidades escolares oferecendo formação pedagógica para gestores e professores, aulas de reforço, material escolar, livros, projetos, passeios culturais e óculos de grau. Este ano, 70% das escolas atendidas pela ONG atingiram nota no Ideb maior do que a média do município.

Materiais didáticos de graça para estudantes

Alunos de graduação do estado do Rio de Janeiro em vulnerabilidade socioeconômica ou com desempenho acadêmico destacado poderão receber, de graça, materiais didáticos para sua formação. É o que prevê projeto de lei do deputado Vinicius Cozzolino (União), aprovado em primeira discussão pela Alerj.

PICADINHO

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, dentro do projeto ‘Olhares Digitais’, abre inscrições para curso gratuito de games e audiovisual, no Caju.



O TI Rio e o Senac RJ realizam hoje, às 10h, o evento "Decodificando Carreiras no TI", no Cápsula Senac. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A escritora e ex-doméstica Gil Santos lança hoje, na OAB/Nova Iguaçu, o livro ‘Minhas Histórias e as de Outras Mulheres’ pela Sonho Editorial.