O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura do Rio e à Secretaria Municipal de Assistência Social que implementem, em 45 dias, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Ciamp-Rua). A criação do comitê é considerada fundamental pelo MPF para que as políticas públicas a essa parte da população saiam do papel. “Aprovei a lei há seis anos, como vereador. É fundamental enfrentar a questão da população de rua com política pública inclusiva. São milhares de homens, mulheres e crianças que precisam ser vistos pelo poder público, para deixar as ruas e viver com dignidade. Toda a cidade vai se beneficiar”, afirma o deputado federal Reimont (PT-RJ).

Niterói vira referência no combate à dengue

Implantação do mosquito com Wolbachia iniciou em 2015 em Jurujuba - Divulgação Site PMN

A secretária de Saúde Anamaria Schneider apresentou, em Curitiba, o Projeto Wolbachia em Niterói, em evento promovido pela World Mosquito Program com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. "Niterói se manteve praticamente livre da doença graças ao método. A Wolbachia é um microrganismo que, inserido em ovos do mosquito Aedes aegypti, reduz a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela", afirma.

Menos investimentos para os transportes em 2025

O Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025 enviado pelo governo federal para o Congresso Nacional reduzirá investimentos em infraestruturas de transporte. De acordo com avaliação da Confederação Nacional do Transporte, do orçamento de R$ 5,87 trilhões, 0,3% (R$ 17,40 bilhões) tem essa finalidade.

Empresas de gás são alvo de Secretaria do Consumidor e do Procon

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon fiscalizaram empresas de cilindros de gás em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A operação resultou em seis instaladoras de kit de gás natural veicular interditadas pela identificação de produtos vencidos, falta de preços em produtos à venda, ausência de nota fiscal de alguns cilindros e divergências de CNPJ. Quatro foram autuadas e uma parcialmente interditada.

PICADINHO

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Museu do Pontal, no Rio, oferece, a partir de hoje, oficinas, contações de histórias e shows com ritmos e danças africanos. Grátis.



O Rock 80 Festival, evento que reúne várias bandas e gastronomia, acontece hoje e amanhã, das 10h às 22h, na Praça General Tibúrcio, na Urca. Grátis.



A multiartista Tatiane Nakamura apresenta até 3 de novembro, às 19h, a performance “Hanami suor à flor da pele”, no Teatro Cacilda Becker, no Catete.