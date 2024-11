Publicado 05/11/2024 05:00

Até sexta-feira, dia 8 de novembro, o Palácio Tiradentes será o centro de discussões sobre os desafios globais. O necessário debate sobre as soluções inovadoras para um futuro sustentável é urgente. O Rio de Janeiro será a capital mundial da sustentabilidade. A Jornada G20 do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj reúne desde esta segunda (4) representantes da sociedade civil, empresas, especialistas e formuladores de políticas públicas para discutir temas centrais ao desenvolvimento global. A iniciativa, gratuita e aberta ao público, tem como objetivo construir um documento robusto e consistente. Frederico Lima, subdiretor-geral do Fórum de Desenvolvimento Estratégico, espera ações concretas. “Vamos elaborar um documento consistente, com propostas que serão encaminhadas à cúpula do G20. Queremos propor soluções para desigualdades, inovação e sustentabilidade”.

Aterro e MAM recebem iluminação em LED

A nova iluminação do MAM melhorou a visibilidade e a segurança do local - Ane Ferreira/Rioluz

A RioLuz revitalizou a iluminação do MAM com 184 luminárias de LED e substituição dos postes. No entorno, 86 projetores em LED valorizam a icônica fachada. A Rioluz e a CCPAR transformaram a Rua Jardel Jercolis, que dá acesso ao museu, em boulevard arborizado com 98 luminárias LED em 49 postes de fibra. O Aterro do Flamengo, por sua vez, ganhou 72 projetores de 600W em 12 postes do Aeroporto Santos Dumont ao Monumento dos Pracinhas.

Hospital de Bonsucesso ganha novos geradores

O Hospital Federal de Bonsucesso conta, desde o fim de outubro, com seis novos geradores, que possibilitarão reformas na rede elétrica e de tecnologia, além de obras estruturais. “Teremos segurança energética para o funcionamento total do hospital, devolvendo a integralidade dos leitos e ampliando o acesso ao Bonsucesso, que é referência em alta complexidade do SUS", afirma a nova superintendente da unidade, Elaine Lopez.

Melhora desempenho da economia do estado do Rio

A taxa de desemprego atingiu 6,4% em setembro, por conta da ocupação. A indústria fluminense segue aumentando o número de trabalhadores, assim como o setor de serviços. Já a construção civil mostra alguma redução do pessoal ocupado. A massa salarial real, que caiu em relação a agosto, está praticamente no mesmo nível de junho – pouco acima de R$ 325 bilhões.

PICADINHO

O professor Mauro Osório é um dos participantes da mesa de debate de hoje do I Encontro Nacional da História Jurídico Econômica do Brasil, que acontece na UFRJ.

Dentro do Projeto Seis & Meia, o Trio Esperança se apresenta hoje, às 18h30, com abertura de Nanda Barros e Adriano Barros. Teatro Riachuelo, no Centro.



Amanhã, o curta "Gennaro", de Luiza Furtado, será exibido na mostra “Curtas Jovens Terríveis”, no Estação NET Botafogo.