Publicado 04/11/2024 05:00

Nascido e criado em Paracambi, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o deputado estadual Andrezinho Ceciliano (PT) foi eleito prefeito de sua cidade natal aos 26 anos, se tornando o mais jovem chefe do Executivo entre os 92 municípios do estado. Filho de André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa fluminense e que governou Paracambi entre 2002 e 2009, Andrezinho foi eleito com 64,11% dos votos. O jovem prefeito afirma estar com muita disposição e promete dialogar com todas as esferas de governo.

SIDNEY: A sua campanha reuniu passeatas nas ruas com mais de mil pessoas em um município com 50 mil habitantes. Como o senhor conseguiu isso?

ANDREZINHO CECILIANO: Foi realmente uma campanha muito emocionante e bonita, com muita alegria, todo mundo cantando o nosso jingle. As pessoas saíam das suas casas para nos abraçar, acenavam das janelas, uma grande participação de crianças e isso nos dava a certeza que o nosso projeto estava ganhando as ruas e os corações da nossa gente. Na minha campanha de deputado, eu já sentia essa energia, mas agora foi incrível, talvez por causa da alta rejeição do governo que se despede, ainda mais após as enchentes de fevereiro. O olhar das pessoas trazia um sentimento: esperança na Paracambi do amanhã. Havia uma percepção muito clara de que a cidade está maltratada: do lixo espalhado nas ruas à falta de remédio e insumos da rede de saúde até uma agenda cultural inexistente. Foi a campanha da esperança. E a esperança venceu o medo!

Como será realizada a transição?

A disputa eleitoral acabou. Agora é trabalhar, unir e reconstruir a cidade. Precisamos ter acesso às informações para entender a atual situação estrutural, financeira e orçamentária do município, em especial nos serviços essenciais como Saúde, Educação e coleta de lixo.

Quais serão as suas primeiras medidas quando assumir o cargo?

Quando você começa uma obra, talvez a parte mais importante dela seja um bom começo. Os engenheiros chamam de terraplanagem. Na gestão pública, é muito parecido, e nós iremos priorizar arrumar a casa, começando pelo Hospital de Lages. Remédios e insumos já sabemos que são um problema e temos que dar uma solução rápida para isso. Recentemente, a polícia prendeu em flagrante o chefe do almoxarifado da prefeitura roubando remédios, insumos, milhares de seringas e 900 jalecos do depósito central. Agora a gente já sabe porque estava faltando tudo no hospital e nos postos de saúde da cidade; além da falta de gestão e carinho com as pessoas. Também quero começar o ano com máquinas limpando os rios, porque vem o período de chuvas e não podemos correr o risco de viver novamente o que vivemos em fevereiro. Na verdade, essa prevenção já deveria estar sendo feita. Com certeza teremos muitos desafios a enfrentar, mas com fé em Deus, vai dar tudo certo! Bora trabalhar!

O seu pai, André Ceciliano, foi prefeito de Paracambi, presidente da Assembleia Legislativa e assessor próximo do presidente Lula. Isto fará com que as verbas do Governo Federal para sua cidade cheguem mais rapidamente? Qual será o papel dele na sua administração?

André Ceciliano é mais que pai, é meu líder, conselheiro e fonte de inspiração. Ele foi convocado pelo presidente Lula para voltar a Brasília e reassumir a Secretaria Nacional de Assuntos Federativos, onde, sem dúvida, vai poder ajudar muito a gente. Fui a Brasília e tive encontros com o presidente Lula e ministros de Estado. Não tenho dúvidas de que vamos ter uma parceria muito boa com o governo federal, estadual e deputados porque eu sou do diálogo. E a política precisa de mais pessoas de diálogo e vontade de trabalhar.

O senhor tem somente 26 anos. Isto ajuda ou atrapalha na hora de governar?

Ajuda porque eu estou com uma disposição imensa para fazer um grande trabalho. Ninguém é dono da verdade. Quando alguém acredita que já sabe tudo, essa pessoa deixa de buscar novas informações ou de considerar outras perspectivas. Isso leva à estagnação intelectual e à rejeição de ideias que poderiam melhorar a vida das pessoas. Eu vou me cercar dos melhores quadros, técnicos e políticos, gente jovem e também “jovens há mais tempo”.

Muitos jovens no poder se deslumbram. Ao mesmo tempo despertam curiosidade sobre o estado civil do governante. Como o senhor lida com isso? Paracambi terá primeira-dama?

Já tem, é a minha namorada. A correria e a loucura da campanha fizeram dela uma grande parceira. Era fácil vê-la ajudando o time da comunicação, que fazia a logística de trabalho, até rádio de assessoria ela usava. Ela tem 29 anos, é dentista, uma pessoa muito leve e carinhosa. A gente está bem feliz junto e espero continuar.