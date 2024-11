Publicado 06/11/2024 05:00

A Companhia Usina Cambahyba, em Campos, no Norte Fluminense, que durante a ditadura militar incinerou corpos de desaparecidos políticos, pode ser tombada. Proposta nesse sentido consta no projeto de lei da deputada Marina do MST (PT) e do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (União). "É uma forma de garantir o direito à memória, à verdade e à justiça como reparação pelas graves violações de direitos humanos ocorridos durante e após a ditadura nessa região, marcada historicamente por conflitos", afirma a parlamentar. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o ex-delegado Cláudio Guerra admitiu ter incinerado, nas instalações da usina, os corpos de 12 desaparecidos políticos, entre eles, Fernando Santa Cruz.

Sandra Sá e Macau homenageados na Câmara de Vereadores

Cantora e compositora Sandra Sá receberá título por sua luta social - Divulgação

A quarta edição do "QUILOMBORA! Somos o sonho dos nossos ancestrais" vai homenagear Sandra Sá e Macau. A cantora, por sua luta pela valorização da cultura negra, será agraciada com o Título de Cidadã Benemérita. O compositor, autor da icônica canção "Olhos Coloridos", considerada um hino da negritude, vai receber a Medalha Pedro Ernesto. O evento acontecerá no dia 08, a partir das 18h, no plenário na Câmara de Vereadores do Rio.

Informática: Faltam profissionais seniores

O Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro divulgou as tendências do mercado de tecnologia da informação no Rio de Janeiro. Os maiores de 60 anos estão valorizados nesse mercado. De acordo com o levantamento, há escassez de profissionais experientes nos níveis pleno e sênior, principalmente programadores da linguagem Cobol, utilizada em instituições financeiras.

Niterói investe R$ 4,3 bilhões em infraestrutura

O Plano Niterói 450 Anos, do governo Axel Grael, investiu mais de R$ 4,3 bilhões em infraestrutura da cidade. Na Zona Norte, investimentos superaram R$ 1 bilhão, parte em contenção de encostas, drenagem, estruturação da Defesa Civil e criação da Secretaria Municipal do Clima, a primeira do Brasil.

PICADINHO

O Brasil Música Viva, para formação de plateia para música instrumental, acontece hoje, às 13h, com alunos de Niterói, na praça do Centro Cultural dos Correios. Grátis.

A Escola de Negócios da PUC-Rio promove debate, em formato híbrido, sobre “Desafios e Oportunidades ESG no Brasil e no Mundo”. Hoje, das 14h às 16h.



O Projeto Filosofia & Arte lança hoje, às 19h, o livro “A Tela que Pensa - Filosofia, Cinema e Vida”, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.