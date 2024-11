Publicado 08/11/2024 05:00

O fechamento de 13 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), anunciado pelo governo estadual, já vinha sendo debatido pela Alerj desde 2018. O plenário discutiu não só a extinção de parte das unidades, mas sim de todas as existentes. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), que alega déficit de PMs nas ruas, ausência de batalhões em municípios como Nova Iguaçu e falta de segurança aos policiais dentro das unidades. “A extinção é um avanço na segurança pública porque vai permitir o reforço no policiamento de mais de 1000 policiais. Espero que em breve todas as UPPs sejam extintas, conforme o projeto de lei que apresentei. A população verá mais policiamento nas ruas e aumento da segurança”, afirma.

Instituto Estadual do Cérebro e Ministério da Saúde da Itália trocam experiências

IEC apresentou avanços em tratamentos, entre eles, pesquisas de câncer - Divulgação

O ministro da saúde da Itália, Orazio Schillaci, acompanhado pela secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, e o diretor do IEC, Paulo Niemeyer, conheceu a tecnologia do órgão. Uma delas é o Gamma Knife, que cura tumores sem cortes, e a separação de gêmeos que nasceram unidos pelo cérebro após cirurgias que duraram dois anos. "Podemos colaborar com os centros de excelência para compartilhar protocolos", afirmou o ministro italiano.

Rio de Janeiro pode ganhar novo patrimônio cultural imaterial

O Museu Nacional pode ser declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. A instituição, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fica na Quinta da Boa Vista, uma conhecida área de lazer na Zona Norte. O projeto de lei é de autoria da deputada Verônica Lima (PT).

Entreouvido nos corredores do Congresso

Eleito prefeito de Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o, ainda, deputado Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos), destinou mais de R$ 2,4 milhões da emenda impositiva para o município que administrará a partir de 2025, após ser eleito no 1º turno com 17.021 votos.

PICADINHO

O psiquiatra Jorge Jaber é o moderador do painel “Políticas públicas de combate a toxidependência – A experiência de Portugal” do Fórum Ética e Judicialização na Saúde. Hoje, na Cidade Nova.



A Universidade Veiga de Almeida e o Hemorio realizam campanha de doação de sangue no campus Barra. Hoje, de 9h às 15h. Avenida General Felicíssimo Cardoso, 500 - Bloco A.



A Comissão Especial da Indústria Naval, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), será prorrogada por mais 90 dias, conforme requerimento aprovado em plenário esta semana.