Qual o destino de drogas apreendidas pela polícia? Projeto de lei do deputado estadual Jorge Felippe Neto (Avante) regulamenta a destruição de drogas ilícitas naturais ou sintéticas, apreendidas pela Polícia Civil do Rio. Pela proposta, o laudo de constatação e o definitivo e o auto de inutilização das drogas deverão conter fotos, impressas e/ou em mídias, das substâncias. Além disso, os espaços para destruição dos materiais deverão ser filmados e seu registro armazenado de acordo com a transparência dos atos da administração pública. “O trabalho resulta em volumosa quantidade de material apreendido. É necessária a regulamentação da destruição das drogas para evitar elevados gastos de manutenção dos já combalidos cofres estaduais”, ressaltou o parlamentar.

Plenário da Câmara do Rio ficou lotado durante homenagem à Umbanda. - Divulgação

Pela primeira vez, a Brigada de Incêndio foi acionada numa solenidade na Câmara Municipal do Rio. Durante homenagem pelos 116 anos da Umbanda, proposta pelo vereador Átila Nunes, uma multidão obstruiu as saídas de emergência. Tentaram convencer os brigadistas que o lugar estaria protegido pelos orixás. Por precaução, invocando Xangô, orixá da ordem e da harmonia, a presidência abriu o Salão Nobre para transmitir a cerimônia por uma TV.

Esclarecimento sobre investimentos em Niterói

De 2014 a 2024, Niterói recebeu investimentos públicos de R$ 4,3 bilhões em obras de infraestrutura. Na atual gestão, os investimentos, até setembro, chegaram a R$ 2,6 bilhões. Este ano, os investimentos devem atingir R$ 1 bilhão até o fim do ano. Mais de 500 obras geram mais de 5.500 empregos.

Candidato denuncia contratações para beneficiar prefeito eleito

Marco Antonio (PSB), que ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, deu entrada no TRE com pedido de investigação eleitoral. Segundo o ex-vereador, o prefeito Vantoil Martins contratou 2.326 pessoas, entre 2.054 contratações e 272 nomeações, sem comprovar interesse público, para beneficiar o candidato Fabinho de seu partido, Cidadania, que venceu a última eleição municipal.

Rolé Carioca realiza o passeio cultural pela Fiocruz "Um Mergulho na História da Saúde Pública Brasileira". Hoje, às 10h, em Manguinhos.



O Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, comemora o Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr) hoje e amanhã, das 10h às 20h.

A Escola de Música da UFRJ recebe, até amanhã, o IV Simpósio de Bandas Funarte com o tema "Música, Tecnologia e Processos Pedagógicos" com 17 apresentações musicais.