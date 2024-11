Publicado 13/11/2024 05:00

Apesar de opiniões contrárias, o deputado Rosenverg Reis (MDB) apresentou na Alerj projeto propondo o fim das câmeras em uniformes policiais. Para ele, os equipamentos podem levar a hesitações, prejudicando as operações. Reis alega que as gravações podem gerar questões éticas e de privacidade, e atrapalhar a interação com a comunidade. Outro argumento diz respeito aos altos custos da aquisição, manutenção e armazenamento dos dados. O deputado Carlos Minc (PSB), autor da lei, argumenta que as gravações protegem os policiais contra falsas denúncias e auxilia no planejamento das ações. "As imagens têm que ser disponibilizadas ao Ministério Público e à Defensoria. As câmeras flagram corrupção e reduzem a letalidade de civis e policiais".

Hospital de Bonsucesso tem novas regras

Hospital de Bonsucesso é administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição. - Severino Silva

O Ministério da Saúde divulgou novas regras para os servidores do Hospital Federal de Bonsucesso. Eles receberam um guia com dados sobre gratificações, vínculo com o ministério, direito à aposentadoria, transferências, remoção, abrangência de cessões, entre outros detalhes da vida funcional. As mudanças fazem parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio, elaborado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Estação das barcas poderá se chamar Ator Paulo Gustavo

A Alerj analisa projeto que propõe a mudança da Estação das Barcas Charitas para ‘Estação das Barcas Ator Paulo Gustavo’. De acordo com o autor do projeto, deputado Thiago Rangel (PMB), a homenagem é uma forma de reconhecer a importância do artista, morador de Niterói, cenário de suas histórias.

Lixo zero na Parada do Orgulho LGBTI+ Rio

Preocupada com o lixo pós-evento, a organização da 29ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio, em parceria com o Grupo Arco-Íris, pela primeira vez, convocou mais de 120 catadores de cooperativas do estado para fazerem a coleta dos resíduos de plástico, papelão, vidros e latinhas. Dia 24, em Copacabana.

PICADINHO

Profissionais do Hospital São Vicente de Paulo fazem hoje ações gratuitas de saúde no Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio.



Sophia Rodrigues, de apenas 12 anos, moradora de Queimados, conquistou medalha de ouro no Rio International Cup de Jiu-Jítsu.



A biografia "Prudente de Moraes - O Santo Varão", de Thereza Christina Rocque da Motta, trineta do ex-presidente, comemora os 130 anos da eleição do ex-presidente.