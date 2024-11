Publicado 15/11/2024 05:00

Se dependesse só do Partido Progressista para retornar ao comando do Ministério da Saúde, ocupado pelo deputado Ricardo Barros (PP) durante o mandato do ex-presidente Michel Temer, a agremiação já teria duas indicações. Hoje, dois nomes surgem fortes como alternativas para assumir a pasta: a solução política seria o deputado André Fufuca, médico e ex-líder do partido na Câmara dos Deputados, que já é o representante no primeiro escalão do governo por ser o atual ministro do esporte. O outro nome seria o do também médico e servidor do Ministério, Marcus Dias, empossado recentemente como diretor-executivo da Fundação Saúde, depois que a diretoria renunciou em função do escândalo da infecção por HIV de pacientes por transplante de órgãos.

Botijões de gás mais acessíveis às famílias

O preço do botijão de gás é um dos itens que pesa no bolso do consumidor - Pixabay

O botijão de gás pode ficar mais acessível para as pessoas de baixa renda. Além da proposta de ampliar o vale-gás para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025, o projeto, de relatoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que está em análise na Câmara, propõe a comercialização de botijões em tamanhos variados, possibilitando que o consumidor escolha entre opções menores e mais econômicas, além do formato padrão de 13 Kg.

Inteligência Artificial usada no Mercado Imobiliário do Rio

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário realizou reunião virtual sobre o uso da inteligência artificial no setor. Benjamin Tayar, fundador da Digithall, e Ramon Azevedo, CEO da Morada.aí, participaram do evento liderado pelo presidente da Ademi-RJ, Marcos Saceanu.

Campanha incentiva feiras científicas no estado

O Rio poderá ter campanha de divulgação e conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias para a educação e o desenvolvimento socioeconômico do estado. O projeto de lei dos deputados Élika Takimoto (PT) e Vítor Júnior (PDT) foi aprovado pela Alerj em segunda discussão.

PICADINHO

“Emilinha Borba - Aí vem a Marinha”, com a cantora Mona Vilardo e a Banda Sinfônica do Corpo dos Fuzileiros Navais, acontece hoje no Theatro Municipal de Niterói. Entrada franca.



A exposição “Somos Todos Amazônia - por um mundo justo e um planeta sustentável“, evento paralelo ao G20, acontece até o dia 20 no Parque Glória Maria (Parque das Ruínas), em Santa Teresa.



Os Centros de Referência da Juventude oferecem 120 vagas para orientação profissional em Manguinhos, Jacarezinho, Vila Paciência e Pavão-Pavãozinho-Cantagalo.