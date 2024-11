Publicado 14/11/2024 05:00

"O Estado não está produzindo receita para pagar suas despesas. São questões muito complicadas que não estão na pauta da sociedade, do setor produtivo e da imprensa". O alerta é do deputado André Corrêa (PP), presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa. Ele pede atenção da imprensa e da sociedade para o tema. "Do empréstimo de R$ 13 bilhões, ao longo de 27 anos, já pagamos cerca de R$ 160 bi e estamos devendo R$ 206 bi. Uma verdadeira agiotagem da União, com uma dívida impagável", afirma. O parlamentar, porém, avisou que, diante da liminar que o ministro Toffoli (STF) concedeu em maio deste ano suspendendo o aumento de 30% da dívida do Rio com a União por falta de pagamento e a renegociação do valor, o estado não atrasará o pagamento dos servidores e fornecedores.

Tarcísio ataca Paes em assembleia de professores

Deputado Tarcísio Motta (PSOL) na assembleia dos professores do Rio. - Felipe Veloso

Na assembleia em que professores da rede municipal de ensino decidiram entrar em greve, o deputado Tarcísio Motta (PSOL) usou um tom menos paz e amor e chamou Eduardo Paes de covarde pelas mudanças para os profissionais de educação após as eleições. Uma das propostas enviada à Câmara dos Vereadores altera a contagem das horas-aula. “Não há outro caminho para acabar com o pacote de maldades que não sejam as ruas e as lutas”, disparou.

Deputado esclarece posição sobre câmeras em PMs do Rio

Em relação à nota publicada pela coluna, o deputado Rosenverg Reis (MDB) esclarece que, mesmo sendo contra o uso de câmeras corporais pelos policiais do Rio, retirou o projeto de lei que proibia o equipamento. Segundo ele, o assunto precisa de uma discussão maior com a sociedade e a PM.

Sindicalistas pedem transparência da CEDAE

O Sindicato das Empresas em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio, em audiência no Tribunal Regional do Trabalho com representantes da CEDAE, pediu transparência na negociação do acordo coletivo e o número de funcionários necessários, uma vez que foram assinados contratos para admissão de terceirizados. "É urgente realizar concurso público e não demitir trabalhadores em massa", afirma Vitor Duque, presidente da entidade.

PICADINHO

Carol Garcia, head de marketing da Reinvent, apresenta hoje a assessoria de investimentos baseada em IA, no Web Summit Lisboa 2024, no stand A351 da Altice Arena. A startup brasileira foi selecionada para participar do Programa Alpha.



O espetáculo "Musicais in Concert" reúne grandes estrelas do teatro musical brasileiro com a participação da Orquestra Petrobras Sinfônica. Amanhã no Teatro Riachuelo.



O espetáculo “Conto de Natal – Um Ballet de Dalal Achcar” é apresentado pela primeira vez na Cidade das Artes. Até o dia 17 de novembro.