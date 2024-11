Publicado 17/11/2024 05:00

Palco de festas memoráveis e de shows de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, entre tantos ícones da música, o Circo Voador, na Lapa, pode ser Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A determinação é do projeto da deputada Verônica Lima (PT), que a Alerj aprovou em segunda discussão. "É uma honra aprovar este projeto. É um equipamento importante para as manifestações culturais, populares e políticas em defesa da democracia no Estado do Rio de Janeiro. É, certamente, um equipamento histórico e de referência", declarou a parlamentar. O Circo Voador, inaugurado inicialmente no Arpoador, foi reinaugurado na Lapa em 2004, após mais de sete anos fechado e uma luta judicial que durou cerca de dois anos.

CNJ permite mais folgas aos magistrados

Conselho Nacional de Justiça ampliou folga a magistrados para 120 dias - Gil Ferreira/Agência CNJ

Dezenove tribunais de Justiça seguem resolução do CNJ que concede a magistrados a licença compensatória que permite folga a cada três dias do ano. Membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União já têm este direito. O benefício limita a dez licenças por mês, além de 60 dias de férias. Quem não usufruir do descanso, pode ganhar indenização, que exclui descontos do Imposto de Renda e o teto constitucional do funcionalismo de R$ 44 mil.

Orçamento de 2025 recebe 2.748 emendas de parlamentares

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) apresentaram 2.748 emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 e 118 emendas à proposta de revisão do Plano Plurianual 2024/2027. Todas as emendas serão revisadas pela equipe técnica do parlamento fluminense.

Lei protege responsáveis por autistas e PCDs

Pais ou responsáveis de crianças e jovens autistas ou de pessoa com deficiência, em caso de falecimento destes, terão apoio do estado para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho. É o que garante lei baseada em projeto do deputado Samuel Malafaia (PL), que já foi sancionada pelo governador.

PICADINHO

A Alerj aprovou, em discussão única, projeto do deputado TH Jóias (MDB) que concede a Medalha Tiradentes ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador.



O cardiologista Flávio Cure participa do 24º Congresso de Cardiologia da American Heart, sobre medicina cardiovascular, no McCormick Place Convention Center, em Chicago.



O projeto “Formando Campeões”, do Vasco da Gama e com apoio da Light, oferece aulas de jiu-jitsu a 160 crianças das comunidades de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.