A Defensoria Pública da União recebeu denúncia do Movimento Unificado Sindical dos Servidores da Saúde de que o edital do Grupo Concepção para processo seletivo do Hospital Federal de Bonsucesso contém irregularidades. Uma delas, segundo o documento, é a exigência do pagamento das custas pelos candidatos, violando o artigo 168 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que determina que a despesa é do empregador. Também foram identificadas outras irregularidades que, de acordo com o movimento sindical, comprometem a transparência e a legalidade da seleção. A DPU recomendou a anulação dos itens do edital e a restituição dos prazos. Esta é a terceira vez que itens de editais da empresa são anulados por irregularidades trabalhistas.

Arco Metropolitano pode mudar de nome

Alfredo Sirkis foi autor da Lei Sirkis, que incentiva projetos ecoculturais - DIVULGAÇÃO

O Arco Metropolitano, rodovia que liga as cidades de Itaboraí e Itaguaí, no Rio, pode receber o nome Alfredo Sirkis. O lugar foi onde o ambientalista, jornalista, político e um dos fundadores do Partido Verde, faleceu há 4 anos. O projeto, que tramita na Alerj, é assinado por vários deputados. Um deles é Carlos Minc (PSB), amigo de Sirkis. "O Alfredo merece todas as homenagens. Ele também se destacou no movimento estudantil e na resistência contra a Ditadura Militar", relembrou.

Vida de general "golpista" sofrerá devassa

O envolvimento do nome do ex-ministro do Governo Bolsonaro, general Braga Netto, em trama golpista obrigou a Polícia Federal a realizar minuciosa investigação na vida do ex-militar. A suspeita de possível fraude na compra sem licitação de coletes balísticos para a PM, no apagar das luzes da intervenção federal no Rio de Janeiro, que durou quase todo o ano de 2018, voltou a ser revisitada.

Começa duplicação da Magé-Manilha no Rio

Hoje, uma cerimônia no Km 23 da rodovia marcará a duplicação da BR-493 (Magé-Manilha), em Itaboraí, na Região Metropolitana, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do deputado Hugo Leal (PSD). A obra promete acabar com um dos maiores gargalos do tráfego do estado.

PICADINHO

Do Complexo do Chapadão à Galleria Mimmo Scognamiglio, em Milão. Nova exposição individual do artista visual Jota ocupa, até hoje, salões da galeria italiana.



A Favorite Future AG, Grupo Berlinn e a ginecologista Beatriz Tupinambá concorrem hoje, em Portugal, ao IV Prêmio Internacional Conecta.



"Detetives do Prédio Azul (D.P.A) A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood” será apresentada no Teatro Nova Iguaçu Petrobras. De hoje a 1º de dezembro.