O professor e jornalista Carlos Nobre Cruz foi um importante militante na luta contra o racismo. - Reprodução/Facebook

Publicado 21/11/2024 05:00

Há 5 anos, morreu prematuramente o pensador sergipano radicado no Rio de Janeiro Carlos Nobre Cruz, em decorrência de um infarto. Professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, ele se dedicava a aulas sobre Jornalismo e Racismo. E especializou-se em discutir racismo e religião. Um documentário em sua memória está em andamento sob a liderança de Mauro Cleverson. Numa entrevista exclusiva dada à coluna pouco antes de morrer, Carlos Nobre esclareceu que "o preconceito é uma atitude de desconhecimento de um fato que está perturbando o outro. A intolerância é um ato mais político, determinado, já que o intolerante não suporta a visão do outro, a cultura e os seus costumes, e parte para a negação total. O intolerante emprega a força, a violência, para negar o outro. É uma atitude mais política, mais focada, traduzindo uma ideologia religiosa determinada".

Cacique de Angra dos Reis no Festival Pautas Sociais

Algemiro Karaí Mirim levará questões indígenas a evento na Bahia. - Divulgação

Algemiro Karaí Mirim levará questões indígenas a evento na Bahia.Divulgação

Algemiro Karaí Mirim, da aldeia Tekoa Sapukai, em Angra dos Reis, no Rio, considerada a maior do estado, participará do Festival Pautas Sociais, do Sesc, nos dias 26 e 28, em Salvador, na Bahia. O indígena, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural, compartilhará sua vivência como líder. Com o tema "Territórios como Existências Ancestrais", o evento, gratuito, reunirá, entre outros, quilombolas, caiçaras e pantaneiros em oficinas.

Pazuello tenta se distanciar de golpistas

O general da reserva Mario Fernandes, preso pela PF, atuou no gabinete de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde eleito deputado. Ele disse que soube da trama pela imprensa e que "reafirma sua crença nas instituições e na idoneidade do general Mário Fernandes, na certeza que tudo será esclarecido”.

Fórum traz investimentos em áreas estratégicas

O Fórum de Negócios Indonésia-Brasil, realizado à margem da Cúpula do G20, fortaleceu as relações comerciais entre os países. O evento apresentou resultados positivos, como investimentos de mais de US$ 1,5 bilhão em áreas como segurança alimentar, energia e sustentabilidade.

PICADINHO

A Casa Pacheco Leão, no Jardim Botânico, será aberta ao público hoje com a exposição “Rota do Chá – Botânica, Cultura e Tradição”, que conta a história da bebida de maneira imersiva e multissensorial.



O espetáculo “Nebulosa de Baco” oferece sessões especiais gratuitas hoje para PCDs intelectuais e acompanhantes, e no sábado (23) para PCDs auditivas, no Teatro 1 do CCBB, no Centro.



O ex-ministro da Fazenda Marcílio Marques Moreira, de 93 anos, lança, hoje, às 18h, a autobiografia "Marcílio Marques Moreira – O social como elixir", na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.