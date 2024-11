Publicado 26/11/2024 05:00

A intensa mobilização das forças de segurança convocadas para trabalhar no G20 reacendeu o debate em torno da necessidade de se discutir a escala de trabalho dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Não faz muito tempo, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), defendeu junto ao Governo do Estado, o fim da escala de trabalho de 24x48 horas da Polícia Militar. De acordo com o presidente do colegiado, deputado Márcio Gualberto (PL), a Alerj pretende colaborar para que as demandas da categoria relacionadas à redução da carga de trabalho sejam atendidas. "O primeiro passo é acabar com a escala 24x48 horas e, se possível, adotar a 24x72 horas. Estamos lidando com pessoas, policiais não são máquinas, eles precisam de descanso adequado. Escalas desumanas levam a problemas graves de saúde e, por isso, vamos ajudar a instituição chamando atenção para esse fato”, declarou Gualberto.

Retomada do metrô da Gávea em debate

Metrô da Gávea está parado há anos por suspeitas de superfaturamento - Juan Vinicius/SETRAM

Metrô da Gávea está parado há anos por suspeitas de superfaturamentoJuan Vinicius/SETRAM

Esta semana, a Secretaria Estadual de Transporte começará a discutir com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) o novo contrato das concessões das Linhas 1, 2 e 4 do metrô do Rio. A Fundação, especialista no desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros, definirá o fluxo de caixa dos próximos 25 anos de concessão e é um passo rumo à retomada das obras da estação de metrô da Gávea, na Zona Sul do Rio.

Lei facilita procura por desaparecidos

O Rio deu um passo importante na busca por pessoas desaparecidas. Lei do deputado Danniel Librelon (Republicanos) autoriza a divulgação da Campanha Nacional de Coleta de DNA. "O cruzamento de dados genéticos entre desaparecidos e familiares é uma ferramenta que pode trazer respostas a famílias que vivem na incerteza. A coleta de DNA não é apenas um avanço tecnológico, é um ato de solidariedade e de busca por justiça", destaca.

Exame de HTLV para infratores

Quem ingressar no sistema prisional, incluindo adolescentes infratores, fará gratuitamente teste de HTLV, um retrovírus da família do vírus HIV relacionado a linfomas, leucemia e doenças neurológicas. A determinação é do projeto da deputada Franciane Motta (Podemos) que a Alerj aprovou.

PICADINHO

O Senac-RJ e a AI Brasil promovem a primeira edição do evento sobre inteligência artificial nos negócios e na sociedade. Hoje, de 8h30 às 17h, na Cápsula, no Centro.

O livro "A Transição para a Economia Circular de Embalagens em Geral nas Cidades Sustentáveis", do advogado ambientalista e professor da PUC Marcos Paulo Marques Araújo será lançado hoje, às 18h, na Faculdade Nacional de Direito, no Centro.

O espetáculo "Expurgo", com texto e direção de Ari Areia, que relata a revelação da homossexualidade, está em cartaz até o fim do mês no Teatro Candido Mendes, em Ipanema.