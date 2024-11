Publicado 24/11/2024 05:00

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que registros de casos de racismo cresceram 127% no país no ano passado. Fernanda Leitão, tabeliã do 15º Ofício de Notas, explica como proceder: “Se a injúria foi no campo virtual, tem que ir ao cartório e mostrar ao escrevente, que vai dar fé à veracidade dos insultos por e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. O escrevente deve acessar as redes sociais da vítima, na frente dela, fazer o print e proceder ao registro”, afirma. “A pessoa não pode chegar com os prints feitos, conversas transcritas, porque não têm validade como prova na Justiça. A coleta tem que ser feita pelo escrevente, que dará certeza de que nada é fake. É o que chamamos de fé pública”.

Projeto da Alerj facilita trabalho de catadores

Catadores de recicláveis podem ser beneficiados com projeto da Alerj - Cléber Mendes

Catadores de reciclados podem ser reconhecidos como realizadores de atividades de baixo risco. O objetivo é a inclusão na Lei da Liberdade Econômica que libera a emissão de ato público de liberação, diminuindo a burocracia. O projeto é do deputado Carlos Minc (PSB). “Essas pessoas precisam de agilidade administrativa para trabalharem sem amarras burocráticas que muitas vezes os condenam à clandestinidade”, esclarece o parlamentar.

Mulheres com climatério podem receber atendimento especializado

O climatério pode ter atendimento especializado nos postos de saúde e hospitais públicos do Estado do Rio. "As mulheres mal conseguem tratamento no sistema privado. No sistema público, a situação é ainda mais precária", comentou a deputada Marina do MST (PT), autora do projeto em análise na Alerj.

Evento ajuda síndicos a administrarem prédios

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ), em parceria com o SECOVI RIO, realizará a segunda edição do "CAU/RJ Perto de Você – Guia Para Síndicos". Entre outras informações, manutenção predial, acessibilidade, segurança e autovistoria predial. Hoje, na Praia do Leblon, no Posto 12, às 8h.

PICADINHO

A banda Yahoo sobe ao palco do Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, para encerrar a temporada de shows acústicos. Hoje, às 19h.



A ONG Providenciando a Favor da Vida oferece jantar beneficente Sinergia de Sabores para arrecadar fundos e apoiar projetos que visam empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade. Amanhã, na Gávea.

O show "Victor Biglione & Marcos Ariel – 30 anos de Amizade, Música e Sucesso" acontecerá amanhã, às 20h, no Palácio da Música. Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo.