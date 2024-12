Publicado 01/12/2024 05:00

A Câmara de Vereadores do Rio aprovou projeto da vereadora Teresa Bergher (PSDB), que ajudará na preservação do meio ambiente da cidade. Pelo texto, se uma árvore for removida, outra terá que ser imediatamente plantada pelo órgão competente. Um site informará, entre outras coisas, sobre a espécie removida e a plantada, local e impacto ambiental do ato. “Sinto grande alegria de me despedir da Câmara, após cinco mandatos, com um projeto tão importante. Se houver necessidade de remoção de uma árvore, o Poder Executivo deverá plantar no mínimo outra, em reposição, preferencialmente de forma simultânea e no mesmo local, exceto na hipótese de impedimento justificado”, afirmou a parlamentar, que não quis se candidatar à reeleição.

Corpo de Bombeiros do Rio ganha reforço para salvamentos

Os bombeiros do Estado ganharam novo integrante na busca por vítimas de soterramentos: um pastor holandês de 2 meses e meio. A população pode escolher o nome pelo Instagram da corporação. "Nossos binômios, dupla formada pelo militar e o farejador, estão entre os melhores do Brasil e apoiam operações até mesmo em missões internacionais", destacou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Tarciso Salles.

PM investe em bala e tecnologia

A Policia Militar do Rio abriu pregão internacional, para 11 de dezembro, para comprar mil fuzis no valor de R$ 20,4 milhões. O órgão também investirá na interceptação telefônica e sinais telemáticos do setor de inteligência, no valor de até R$ 3,6 milhões, com licitação prevista para o dia 16.

Pacificação na engenharia do Rio

Os presidentes do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, e do Conselho Regional de Engenharia de Agronomia, Miguel Fernández, que ano passado disputaram a eleição para o Crea-RJ, anunciaram cooperação técnica. O acordo visa o desenvolvimento social e econômico do estado e a defesa da categoria. “As diferenças ficam de lado quando é preciso que o Rio de Janeiro avance na defesa do setor de engenharia”, afirmou Fernández.

PICADINHO

I Old School Pinball Cup, torneio nostálgico que revive as máquinas de pinball, reúne 16 jogadores em duplas. Hoje, às 14h, no Youtube e no Instagram do evento.



O livro “A Saga da Crise”, de Carlos Thadeu de Freitas, será lançado amanhã no encerramento do seminário “A Economia Brasileira nos Últimos 50 Anos", na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo.



O Teatro Riachuelo Rio une arte e solidariedade em campanha de doação de sangue. Dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 17h. Rua do Passeio, 38, no Centro.