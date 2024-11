Publicado 29/11/2024 05:00

A elite fluminense, que se autodenomina de direita, ainda não sabe exatamente como reagir à investigação da Polícia Federal que identificou militares de alta patente e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro como agentes de uma tentativa de golpe de estado. A narrativa mais usada é chamar de “perseguição” por parte da PF. O fato é que a maioria dos conservadores aguarda orientação para utilizar um discurso em conjunto. A hipótese de Bolsonaro buscar abrigo numa embaixada não está descartada. Para provar que Bolsonaro sempre agiu "nas quatro linhas", um deputado radical tem andado com o Plano de Governo de 2018 debaixo do braço. O documento descrevia o “ideário do capitão” do que seria sua orientação: "a forma de mudarmos o Brasil será através das leis e da obediência à Constituição. Todo cidadão terá seus direitos preservados. Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve obedecer às leis e cumprir com seus deveres (não matar, não roubar, não participar de falso testemunho e não sonegar impostos)."

Campus da Uerj ampliará capacitação de jovens

Deputado Dionísio Lins é o autor da emenda que liberou verba para Uerj. - ASCOM

Deputado Dionísio Lins é o autor da emenda que liberou verba para Uerj.ASCOM

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) receberá mais de R$ 3 milhões para reparo e aquisição de equipamentos para o campus de Vaz Lobo, na Zona Norte. A proposta foi apresentada pelo deputado Dionísio Lins (Progressistas). "A liberação mudará a vida de jovens da região, que disputarão uma vaga no mercado de trabalho com mais capacidade". O parlamentar destacou que a medida vai gerar empregos e incentivar o comércio do bairro.

Maior rigor na venda de metais, alvo de ladrões

A venda de metais, principalmente zinco e cobre, considerados materiais nobres, só poderá ocorrer após comprovação da origem, de acordo com projeto do deputado Júlio Lopes (PP). "São quilômetros de fios telefônicos e cabos de transmissão furtados prejudicando a população". A exceção é para o alumínio. "Os catadores são responsáveis por 99% de reciclagem de alumínio no Brasil, percentual único no mundo", justifica o parlamentar.

Puxando o bonde de olho nas eleições de 2026

O ex-prefeito de Volta Redonda Samuca Silva está organizando lideranças que foram candidatos em dez cidades do Sul Fluminense para apoiar em conjunto um deputado estadual, ainda sem definição de nome. Já para a Câmara Federal a escolhida é Daniela Carneiro, mulher do prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

PICADINHO

A Universidade Veiga de Almeida promove o evento "Emergência Climática: Estratégias e Soluções de Mitigação e Enfrentamento", gratuito e on-line. Hoje, às 18h.



A exposição Notícias do Brasil, com mais de 70 obras de artistas contemporâneos, foi prorrogada e fica em cartaz até amanhã no Centro Cultural PGE-RJ, no Centro.



A G.A.C Brasil, consultoria voltada para a inovação, lançou e-book gratuito sobre a IS0 56.001, norma que direciona as empresas a adotarem as melhores práticas internacionais de gestão da inovação, garantindo mais competitividade.