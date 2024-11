Publicado 30/11/2024 05:00

Política é a arte de negociar, avançar, recuar e ceder, se for preciso. O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, atropelou este mantra e está sendo punido por um desgaste irreversível. Quando as urnas derrotam seu grupo político ele não aceita o resultado. Dificulta a transição para o futuro mandatário, Márcio Canella, eleito este ano, que assumirá em janeiro de 2025. Waguinho já vivia às turras com a oposição cada vez mais forte na Câmara de Vereadores, que votou, inclusive, por seu impeachment por 8 anos inelegível e ainda abriu frente de confronto com o Tribunal de Contas do Estado. O TCE-RJ reprovou a prestação de gastos do seu governo. Resta a Waguinho se jogar na campanha de reeleição para deputada federal da sua mulher, Daniela Carneiro. É o que está fazendo.

Governo do Rio lança guia para emendas parlamentares

Lançado pelo Estado, guia tem a finalidade dos projetos e o público-alvo - Renan Areias / Agência O Dia

A Secretaria de Planejamento e Gestão elaborou o ‘Caderno de Objetos Financiáveis para Emendas Impositivas 2025’ com 239 objetos de 55 órgãos para destinar emendas parlamentares. "O caderno fortalece a parceria com o Legislativo para políticas públicas e aprimora a elaboração e execução de emendas para entregarmos serviços de qualidade. A iniciativa é fundamental para ampliar o alcance", afirma o governador Cláudio Castro.

Começa prazo para servidores do HFB optarem onde irão trabalhar

O Ministério da Saúde abre segunda, dia 2, o prazo para servidores do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) escolherem se permanecem no complexo médico, administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição, ou preferem ser removidos para uma das unidades do Ministério da Saúde. O prazo termina em 2 de janeiro de 2025.

Nova categoria de táxi no Rio

O Rio de Janeiro ganhará táxis de luxo voltados para turistas mais exigentes. Os motoristas receberão treinamento para atender hotéis, resorts, aeroportos e eventos. "A categoria Táxi Luxo representará a modernização de uma categoria que acompanha a reivindicação do mercado turístico de alto padrão", explica a vereadora Vera Lins (Progressistas), autora do projeto.

Hoje, às 15h, acontece a final do Circuito de Boxe das Comunidades entre as Zonas Centrais e Oeste da cidade. Praça General Osório, em Ipanema.



O espetáculo “A Desmontagem da Escravidão” encerra temporada no Quilombo Aquilah. Estrada do Portela, 446, Oswaldo Cruz. Hoje, às 19h.



Farmasi Arena, na Barra Olímpica, está com a agenda cheia de shows internacionais de peso no início do ano que vem. Twenty One Pilots, Sting, The Offspring e Simply Red estão na programação do primeiro trimestre.