Publicado 04/12/2024 05:00

A Alerj analisa projeto do deputado Márcio Canella (União) que cria o programa "Realidade Virtual em um Mundo Real" na rede pública de saúde do estado para prevenir e tratar a dependência da Internet e redes sociais. O acompanhamento será feito por uma equipe de médicos, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Entre as propostas estão a gestão do tempo, identificação de gatilhos emocionais e comportamentais, controle de impulsos e melhora das habilidades sociais. O programa destaca o envolvimento familiar, especialmente no caso de crianças e adolescentes. Segundo o parlamentar, o uso compulsivo pode causar danos semelhantes a dependências químicas, afetando a saúde mental, o desempenho escolar e a qualidade de vida.

Rompimento à vista

Domingos Gonçalves dos Santos, pai do vice-governador Thiago Pampolha (MDB), é companheiro de longa data do vereador da capital Renato Moura (MDB). Ao que tudo indica esta relação está com os dias contados. "Seu Domingos" está se sentindo desprestigiado por Moura ter se lançado pré-candidato a deputado estadual sem a anuência dele e por não abraçar a candidatura de Pampolha para o Governo do Estado.

Quaquá trabalha pelo turismo nos bastidores

Ricardo Amaral, Talita Galhardo, Washington Quaquá e Gabriela Lopes - Divulgação

Ricardo Amaral, Talita Galhardo, Washington Quaquá e Gabriela LopesDivulgação

Quem passou pelo Esch Café do Leblon esta semana conferiu uma mesa animada e, aparentemente, borbulhando de ideias. O prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, ao lado da psicóloga Gabriela Lopes e da vereadora Talita Galhardo conversavam com o empresário Ricardo Amaral sobre ideias para incentivar o turismo e a cultura no Rio e em Maricá. Quaquá confidenciou: "Sinergia total! Maricá conectada à capital para promover o Brasil no mundo! Tramas maravilhosas e boas para todo o Brasil".

Falta de água no Rio chega em Brasília

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL/RJ) protocolou ofício à Águas do Rio cobrando a previsão da retomada do abastecimento e ações emergenciais para garantir acesso à água, como o envio de carros-pipa aos 700 mil consumidores de 28 bairros que sofrem há 15 dias com o desabastecimento. O Procon, órgão da Secretaria Especial de Cidadania, multou a concessionária em mais de R$ 13,6 milhões.

PICADINHO

Eduardo Lages, maestro de Roberto Carlos, apresenta show no projeto Deck Music. A apresentação é beneficente, com cachê revertido à instituição Obra do Berço, na Lagoa. Hoje, às 19h.



A 1ª Mostra Itinerante de Cinema Educacional acontece até amanhã em diversas escolas públicas de Niterói com exibição de filmes e oficinas de cinema e teatro.



O Iuperj está com inscrições abertas, até o dia 6, para bolsas de estudos para os cursos de Mestrado e Doutorado em Sociologia Política. Informações: https://iuperj.org