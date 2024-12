Segundo o Sindicato dos Professores, PMs jogaram bombas de efeito moral nos manifestantes - Armando Paiva/Agência O Dia

Segundo o Sindicato dos Professores, PMs jogaram bombas de efeito moral nos manifestantesArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 05:00 | Atualizado 05/12/2024 10:21

A relação do professorado com os governantes sempre foi nervosa. O embate desta semana em torno da aprovação do PLC 186/24 proposto pelo prefeito Eduardo Paes é somente mais um exemplo. Greve é usada como instrumento de pressão. A mudança da contagem da carga horária dos professores, a licença especial e a gestão do período de férias são estopins para a insatisfação. Em agosto, num outro momento, foi aprovado na Alerj o Projeto de Lei 579/19, do deputado Danniel Librelon (REP), propondo campanha de valorização do professor. "Os meios de comunicação têm divulgado, frequentemente, casos de agressão contra professores, sendo assim torna-se necessária a adoção de medidas efetivas pela sociedade e pelo poder público, para que o docente volte a ser respeitado e seu trabalho valorizado, podendo assim conduzir suas aulas da melhor forma", dizia Librelon. A agenda está em aberto.

Comerciários na defesa pelo fim da escala 6x1

Márcio Ayer é presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro - Divulgação

Márcio Ayer é presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de JaneiroDivulgação

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Ayer, em reunião com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena, em Brasília, defendeu o fim da escala 6x1. Ayer solicitou os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que são indicadores de informações trabalhistas e formulação de políticas públicas.

Obras do estado sem show de inauguração

Shows para comemorar obras públicas podem ser proibidos no Rio. “Não é de hoje que a sociedade exige explicações sobre eventos cujos valores causam indignação, principalmente diante da ausência de recursos para áreas vitais de interesse do povo”, disse o deputado Átila Nunes (PSD), autor do projeto.

Justiça obriga fornecimento de dados a futuro governo

O prefeito eleito de Porciúncula, Guilherme Fonseca, conseguiu na Justiça acesso irrestrito à sede da prefeitura e às informações do atual governo. Segundo Natalino de Souza, coordenador da transição, o decreto de transição da administração atual impunha regras dificultando o acesso aos dados.

PICADINHO

O tradicional Mercadinho, na rua Afonso Celso, no Jardim Botânico, que tinha sido fechado, reabriu como opção de "bar, boteco e bistrô". Casa lotada.



O seminário 'Educação Antirracista: o que os museus têm a ver com isso?' acontecerá amanhã, a partir das 15h30, no auditório do Espaço Cultural BNDES, na Avenida Chile, 100, no Centro.



O Festival Sabores do Vale do Café, para amantes de café, cachaça e queijos artesanais, terá música e debates. Dias 6 e 7, das 14h às 22h, no Espaço Joaquim José Teixeira Leite (antigo SENAI), em Vassouras.