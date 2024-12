Políticos de diferentes partidos se reuniram em Brasília para tratar recursos para o estado do Rio - Divulgação

Publicado 06/12/2024 05:00

Uma estrondosa reunião política. Assim é possível definir o encontro que aconteceu esta semana, na residência, em Brasília, do deputado federal Luciano Vieira (Republicanos/RJ), carioca da Pavuna, na Zona Norte. Diversas autoridades políticas, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), estiveram presentes para uma articulação para levar recursos, a partir do ano que vem, para todo o estado. Outras autoridades compareceram à reunião: os deputados Juninho do Pneu e Ricardo Abraão, ambos do União Brasil; o presidente do Partido Republicano, Marcos Pereira; o futuro presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta; o vice-presidente do PT, Quaquá, além de prefeitos eleitos de diversos municípios do Estado.

Hemóvel facilita doação de sangue no estado

Munir Neto preside a Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras - Divulgação/Alerj

Ônibus móveis farão coleta de sangue no Rio. Pelo Programa Banco de Sangue Itinerante (Hemóvel), a coleta poderá ser agendada por telefone, aplicativo ou site, para facilitar o acesso. O projeto-piloto começará em Volta Redonda. "O Hemóvel torna a doação mais acessível, levando para bairros distantes, comunidades rurais e localidades que não possuem centro de coleta próximo", afirma o deputado Munir Neto (PSD), autor da lei.

Aumenta pressão por criação de CPI dos Planos de Saúde

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ) protocolou requerimento para instalar a CPI dos Planos de Saúde. Há denúncias de ruptura unilateral de contratos das empresas de assistência médica, em especial com idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, doenças raras e paralisia cerebral.

Tratamento igual para todos os pacientes

Hospitais que tenham convênios com o poder público podem ser proibidos de terem recepções e salas de espera diferenciadas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e de convênios com planos de saúde. A determinação é do projeto do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União).

PICADINHO

Hoje, das 10h às 13h, serão exibidos os documentários produzidos pelos alunos de escolas públicas que participaram das oficinas de cinema do Programa Imagens em Movimento (PIM) no Cine Estação NET Rio, em Botafogo, com entrada franca.



A Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro realizará o tradicional Concerto de Natal Solidário, com doações de brinquedos e alimentos a instituições de caridade. Hoje, às 20h, no Teatro Riachuelo, no Centro.



A peça "Histórias Reais", da Companhia de Teatro da Vila Kennedy, é uma parceria de alunos da comunidade da Zona Oeste do Rio com o diretor Moacyr Góes. Estreia dia 10, às 19h, no Teatro Mário Lago.