A existência de 1,6 milhão de motos no Rio de Janeiro virou problema de segurança pública. Entre 2020 e 2024, a quantidade deste tipo de veículo no estado aumentou 26,5%. No mesmo período, a frota de carros cresceu 4,5%, passando de 5,1 milhões para 5,3. O número de roubos de motos bateu 76,1% este ano, com uma média de 39 furtos por dia. Autoridades consideram que as empresas de entregas podem ajudar no combate à bandidagem. Empresas que contratarem motociclistas com motos roubadas, canos de descarga irregulares ou adulterados terão dor de cabeça. Elas terão que pagar multa no valor de R$ 4.537,00 (mil UFIR-RJ). Parte da determinação está na Lei 10.490/24 sancionada pelo governador Cláudio Castro no meio do ano.

Eleito coordenador do Plano de Educação

Waldeck Carneiro coordenará a política educacional no biênio 2025-2026 - ASCOM

O professor Waldeck Carneiro, da faculdade e pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, foi eleito coordenador do Fórum Estadual de Educação do Rio. "Somos o único estado que não tem plano estadual de educação. Após a Conferência Nacional de Educação, em janeiro, o Brasil retomará o debate sobre o novo Plano Nacional de Educação, em 2025, e os fóruns estaduais de educação vão cumprir papel importante”, diz.

Escolas do Rio ajudarão mães vítimas de violência doméstica

Instituições de ensino públicas e privadas poderão fornecer formulário para mães informarem se são vítimas de violência. “As escolas encaminharão denúncias à polícia. São poucas as oportunidades que as vítimas têm para denunciar agressões", comentou a deputada Tia Ju (REP), autora do projeto.

Audiência pública debate conta de luz

“Por que a sua conta de luz está cara?”. A pergunta que todos se fazem foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados esta semana. "São cerca de R$ 40 bilhões em subsídios e outros R$ 60 bilhões gastos com ineficiência saindo do bolso do consumidor através da conta de luz, fazendo do Brasil o país com uma das contas de luz mais caras do mundo", afirma o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que conduziu o debate.

PICADINHO

Projeto Praia Para Todos, que garante acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de forma gratuita, reinaugura hoje. Sábados e domingos, das 9h às 14h, nas Praias de Copacabana (entre os Postos 5 e 6), do Flamengo (Posto 3) e de Ipanema (Posto 10).



Hoje e amanhã acontece o Festival Cerveja Rio, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Programação completa no Instagram: @cervejariodejaneiro.



A FGV EMAp (Escola de Matemática Aplicada) realiza, até amanhã, em sua sede, no Rio, a 19ª edição do Research in Options: Rio 2024. Praia de Botafogo, 190.