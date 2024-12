Publicado 10/12/2024 05:00

Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Governo do Estado organizou programação especial para conscientizar a sociedade sobre a importância da diversidade, igualdade, respeito ao credo, raça e gênero. Porém, não há muito a comemorar. O Rio é o segundo estado com maior número de denúncias de violações de direitos humanos do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. A advogada Victoriana Gonzaga, especializada em direitos humanos e internacional, ressalta que o país é complexo, mas, de fato, um dos temas relevantes é o da violência policial. Ela cita o Relatório da Anistia Internacional que sinaliza que "o recado que o estado manda para a sociedade é que a polícia tem carta branca". O que preocupa. Já os ativistas da área alertam que a principal luta política da sociedade fluminense é não "deixar o estado ser tomado por milícias, tráfico e facções criminosas, para não fortalecer os elos com a criminalidade, a banalização do direito à vida, que é o mais básico, além de roubar a esperança do povo". A saída, dizem, seria a união dos três poderes e o oferecimento de educação.

Aplicativo para denunciar agressores

O deputado Danniel Librelon (Rep) conseguiu aprovação em projeto que torna imediata investigação dos órgãos competentes em casos de desaparecimentos. - Divulgação - Foto: Priscila Rabello

O deputado Danniel Librelon (REP) apresentou projeto de lei que propõe uma campanha para divulgar o aplicativo 'Maria da Penha Virtual', ferramenta que permite a mulheres vítimas de violência solicitar medidas protetivas sem sair de casa. O projeto prevê ações como distribuição de folders, publicações em redes sociais e links nos portais oficiais para facilitar o acesso ao aplicativo, desenvolvido pelo CEDITEC/UFRJ. A iniciativa busca utilizar a tecnologia para proteger e agilizar o atendimento às vítimas.

CPF será número único na saúde

Em reunião com o deputado Julio Lopes, a ministra da Saúde, Nisia Trindade, afirmou que, até fevereiro de 2025, o CPF será utilizado como único número na saúde. A medida valerá para registro no Sistema Único de Saúde (SUS) e na distribuição de medicamentos de alto custo. "O cidadão não precisará andar com mais de 20 documentos para provar que é ele mesmo, gerando grande avanço para a saúde da população", afirmou o parlamentar.

TCE-RJ esclarece nota sobre futura gestão

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), conselheiro Rodrigo Nascimento, nega ter feito qualquer contraposição entre gestão técnica e política para auditores da Casa e sobre a gestão que iniciará em 2025. E está convicto que a futura secretária-geral de Controle Externo fará "grande trabalho".

PICADINHO

A Cúpula Regional da América Latina e Caribe sobre Deficiência acontece até amanhã na Cápsula – Centro de Inovação do Senac RJ, no Centro do Rio.



O livro "Carioquice – As históricas entrevistas de capa da revista", com 50 entrevistas da publicação, será lançado hoje, às 19h, na Livraria da Travessa, do Shopping Leblon.



Em homenagem ao aniversário de Clarice Lispector, a atriz Beth Goulart fará leitura teatral inédita e gratuita. Hoje, às 20h, no Teatro Adolpho Bloch, na Glória.