As Comissões de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, da Alerj, e de Combate ao Racismo, da Câmara do Rio, realizaram audiência pública para debater melhorias estruturais, educacionais e orçamentárias nas unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Assédio moral, falta de higiene e precariedade das instalações foram alguns dos problemas apontados. O presidente da Associação Fluminense de Estatutários que Trabalham como Operadores da Socioeducação (Afetos), André Tenreiro, informou que o ensino profissionalizante recebeu, em 2024, R$ 2 milhões, mas a previsão para 2025 é R$ 1 milhão. "Por que o Estado investirá menos em qualificação?", questiona.

Eventos do Rio devem atingir U$ 2 trilhões

O Réveillon é um dos eventos do Rio que atrai mais turistas para a cidade - Banco de imagens/ Agência O Dia

Os eventos no Rio, que englobam shows, reuniões e congressos nacionais e internacionais, devem atingir, até 2028, US$ 2,194 trilhões. Em 2024, o aumento, até agora, foi de 28,17% em comparação com o ano passado. O G20 gerou quase R$ 600 milhões e o Rock in Rio trouxe mais R$ 2,6 bilhões. A receita superou R$ 6,42 bilhões, alta de 12,27%, segundo dados do Visit Rio, fundação que tem a missão de impulsionar o fluxo de turistas na cidade.

Credenciamento de jornalistas em competições

A Alerj aprovou projeto do deputado Dionísio Lins sobre o credenciamento de jornalistas e radialistas em eventos esportivos no estado. A reivindicação é do vice-presidente da Associação de Cronistas do Rio, Eraldo Leite, que dá nome à lei. O projeto ainda passará por segunda votação no plenário. "Não é possível que profissionais de imprensa fiquem sujeitos à aprovação ou reprovação de dirigentes e diretores de entidades", afirmou.

Guarda para mães vítimas de violência

A Câmara Federal aprovou projeto do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ) que dá a guarda provisória de filhos para mães vítimas de violência doméstica. "A medida concede a custódia e o cuidado de uma criança até que a decisão final sobre a guarda seja determinada", explicou o parlamentar.

PICADINHO

O Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que fica na Rua da Matriz, em Botafogo, recebeu ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel aos jesuítas.



A ginecologista Samantha Condé, doutora pela Unicamp, onde desenvolveu projetos importantes, é a nova presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro (AMRJ).



Concerto de Fim de Ano da Escola de Música da Rocinha, com apresentação do coro infantojuvenil, acontece hoje, às 19h, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. Grátis.