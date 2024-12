Publicado 17/12/2024 05:00

A crescente violência contra a mulher tem exigido a criação de canais diretos com as autoridades para evitar agressões e ajudar a punir os autores. Para dar a essas mulheres agredidas mais uma arma para se defender, foi criado o Maria da Penha Virtual, iniciativa de um grupo do Centro de Estudos de Direito e Tecnologia (Ceditec) da UFRJ. Já está em funcionamento em todo o estado do Rio de Janeiro. A tecnologia conduz a mulher a fornecer as informações necessárias para que a denúncia se transforme numa petição judicial. Ao clicar em “enviar”, a petição já é recebida pela juíza como uma medida protetiva, como se um advogado o fizesse. Foi criada a startup Direito Ágil, uma empresa filha do ecossistema de inovação da UFRJ que se dedica a desenvolver soluções de acesso à Justiça.

Trem Rio-Minas finalmente sai do papel

Políticos comemoram o Trem Rio-Minas, projeto aguardado há anos. - Marcio Ferreira/Ministério dos Transportes

O trem Minas-Rio ligará Três Rios, Sapucaia e seis municípios mineiros, abrangendo um trecho de 36km. A assinatura do contrato reuniu representantes de diversos segmentos do transporte. O investimento é de R$ 36 milhões. "O trem contribuirá para o turismo, o entretenimento, a geração de emprego e o desenvolvimento dos municípios da região Centro-Sul Fluminense, e de todo o estado do Rio", comemorou o deputado federal Max Lemos (PDT-RJ).

Ritual na estátua de Zumbi dos Palmares pode virar lei

A Câmara Municipal aprovou projeto da vereadora Vera Lins (Progressistas) que considera a lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares interesse cultural, social e turístico para o município. O ritual é realizado há mais de 30 anos no dia 20 de novembro no Centro do Rio de Janeiro. "A lavagem da estátua tornou-se um marco da resistência negra na luta pelos direitos de igualdade e contra o preconceito racial", disse a parlamentar. O prefeito pode sancionar ou não o projeto.

Programa Saúde do Pé do Diabético pode ser ampliado

A Alerj analisa projeto de lei do ex-deputado Átila Nunes alterando a Lei 6.751/14, que criou o programa Saúde do Pé do Diabético. A proposta inclui serviços que devem ser oferecidos por hospitais estaduais e clínicas conveniadas: podologia terapêutica, medicamentos para lesões, além de campanhas sobre a importância da saúde dos pés. No Brasil acontecem, por ano, aproximadamente 55 mil amputações em decorrência da doença.

PICADINHO

Nesta quarta-feira, o Museu do Amanhã inaugura a exposição "Sonhos: História, Ciência e Utopia" com a curadoria do neurocientista Sidarta Ribeiro. Praça Mauá, 1, Centro.



O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) homenageará o senador Bernardo Cabral pelos 70 anos de advocacia. Amanhã, às 17h. Avenida Marechal Câmara, 210, Centro.



O Museu da Caricatura Brasileira, único do gênero no país, será inaugurado amanhã, às 18 horas. Rua Primeiro de Março, 22, no Centro.