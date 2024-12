Publicado 15/12/2024 05:00

Um dos acontecimentos mais importantes da política nacional este ano foi a eleição municipal. Em Campos dos Goytacazes, o atual prefeito, Wladimir Garotinho, conseguiu um feito. Ele venceu com recorde histórico e foi reeleito no primeiro turno com quase 70% dos votos válidos, a maior votação nominal da história da cidade. O foco agora é 2025. O grupo que o assessora diz que "a vitória não se deu apenas pela articulação política, mas também pelo choque de gestão que transformou o município, antes endividado, em referência de administração pública". A capacidade de pagamento (Capag) subiu de C para A, fruto de um ajuste fiscal rigoroso. Destaques como a erradicação do trabalho infantil, o programa SOS Coração, a melhoria no IDEB e prêmios em saúde e educação consolidaram Campos como exemplo de desenvolvimento social e econômico.

Resgate da história urbanística de Niterói

Políticos homenageiam o ex-prefeito e ex-governador Moreira Franco - Divulgação

Políticos homenageiam o ex-prefeito e ex-governador Moreira FrancoDivulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, inaugurou placa no Túnel Raul Veiga em homenagem a Moreira Franco, prefeito em 1980 quando a obra, um marco na urbanização da cidade, foi construída. A sugestão foi do deputado Vitor Junior (PDT). Participaram o prefeito eleito Rodrigo Neves, o vice-prefeito Paulo Bagueira, o ex-secretário Nacional de Justiça Astério Pereira, o ex-deputado e ex-secretário José Augusto Guimarães, e o presidente do MDB no município, Atratino Cortes.

PT entra no jogo da sucessão estadual

Muitas articulações visando a sucessão de Cláudio Castro estão agitando a política do Rio. Os caciques do Partido dos Trabalhadores fluminense se reuniram neste sábado em torno da pré-candidatura de Fabiano Horta, atual prefeito de Maricá, ao governo do estado nas eleições de 2026. As cartas estão na mesa.

Secretaria da Mulher é criada em Nova Iguaçu

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dudu Reina, prefeito eleito da cidade, afirmou que a Secretaria da Mulher promoverá igualdade de gênero, ampliando direitos sociais, econômicos e políticos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das moradoras. "O objetivo é articular com outras Secretarias e Conselhos Municipais políticas que contemplem saúde, autonomia financeira e empreendedorismo, entre outras áreas".

PICADINHO

O Instituto Vital Brazil (IVB), localizado no bairro de mesmo nome em Niterói, prepara a 25ª edição das Férias Científicas. Os interessados devem enviar currículo para ensinovitalbrazil@gmail.com

O MetrôRio recebe, até o dia 25, donativos para a campanha 'Natal Sem Fome', da ONG Ação da Cidadania. Alimentos não perecíveis podem ser deixados em caixas coletoras disponíveis em nove estações.

O tricampeão mundial de surf Gabriel Medina vai receber a Medalha Tiradentes. A iniciativa é do deputado Thiago Gagliasso (PL). "Sua trajetória é notável", justificou.