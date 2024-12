Publicado 20/12/2024 05:00

A nova sede da Câmara Municipal do Rio vai ser a primeira da América Latina a funcionar exclusivamente com energia limpa e renovável, gerando economia entre R$ 880 mil e R$ 1 milhão por ano. "Estamos mostrando como podemos contribuir com a sustentabilidade e deixar um mundo melhor para nossos filhos”, afirmou o presidente da Casa, vereador Carlo Caiado (PSD), que em 2021, quando foi prefeito interino, lançou o programa de eficiência energética "Rio Energia Verde". A preocupação com o ambiente é antiga. O Palácio Pedro Ernesto, atual sede, recebeu o selo Lixo Zero pela terceira vez. Este ano foram economizados mais de 96 mil litros de água e poupado o equivalente a 71 árvores por reaproveitamento e reciclagem de papéis.

Águas do Rio perde ação movida pelo Procon

Rompimento da adutora em Rocha Miranda gerou ação na Justiça. - Armando Paiva/Agência O Dia

A concessionária Águas do Rio terá que arcar com tratamentos médicos, serviços funerários e residência a quem perdeu moradia temporariamente por causa do rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, no mês passado. A ação, movida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON-RJ, também requer indenização por danos morais coletivos de R$ 1 milhão para o Fundo de Proteção do Consumidor.

Deputado recebe diploma de Karatê

O deputado Júlio Lopes recebeu homenagem do Instituto Cultural Brasil Japão. Ele recebeu de Shihan Sohaku, 9º Dan de Karatê Dö, o mais antigo faixa preta graduado no Brasil, o diploma de graduação como 1º Dan de Karatê. A honraria foi um agradecimento pela dedicação do parlamentar ao esporte.

Crimes contra idosos pode ser hediondo

A Câmara Federal aprovou projeto tornando o gerontocídio, o assassinato de pessoa idosa por sua idade, crime hediondo. A proposta do deputado federal Hugo Leal (PSD) foi aprovada por unanimidade, e no Senado deve ser incorporada ao PL 2.254/22, sobre estelionato e fraude contra pessoas mais velhas.

PICADINHO

O programa de pesquisa do Fórum de Reitores (Friperj) se reúne hoje para discutir o programa de trabalho em prol do desenvolvimento socioeconômico sustentável fluminense.

O cantor e compositor baiano Fatel dá início hoje à turnê "Solta o Pavão". Os shows, que têm repertório com influências da música nordestina, acontecem na Lapa e na Glória.



O Museu do Pontal apresenta sessões de contações de histórias infantis até o dia 22. Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca.