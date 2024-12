Publicado 22/12/2024 05:00

A música será um espetáculo à parte durante os 12 minutos da queima de fogos do Rio no Réveillon 2025, organizado pela Prefeitura e Riotur. "A trilha do show pirotécnico terá sucessos nacionais e internacionais com ritmos brasileiros interpretados por instrumentistas de várias regiões do país", explica Paulo César Ferreira, vice-presidente executivo da SRCOM, produtora do espetáculo há 17 anos. Com participação de cinco músicos de cada canto do país, o repertório terá percussão, batidas eletrônicas de funk e de tecnobrega, mescladas a sinfonias e arranjos orquestrais. "Vamos destacar o que marcou o ano na cidade, como a presença da Madonna no Rio, que vai fazer parte deste momento", adianta o produtor musical Daniel Lopes.

Prefeito de Porciúncula boicota informações

Guilherme Fonseca tem dificuldade para acessar dados do município. - Redes Sociais

Guilherme Fonseca (PSD), prefeito eleito e diplomado de Porciúncula, no Noroeste do estado do Rio de Janeiro, recorreu à Justiça para ter acesso irrestrito às informações do atual governo, conforme noticiado pelo Informe. No entanto, a gestão do prefeito Léo Coutinho (Solidariedade) encontrou uma maneira inusitada de burlar a decisão: antecipou as folgas natalinas e dispensou todos os servidores, impedindo a reunião da equipe de transição com o secretário de Fazenda.

Senac RJ e Google firmam parceria em IA para educadores

Senac RJ e Google vão qualificar mais de mil professores no estado do Rio de Janeiro a partir deste mês. O programa 'Gemini Academy' orientará instrutores do Senac RJ e profissionais das escolas do Sebrae e vinculados à Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, sobre ferramentas de IA em salas de aula. Os participantes receberão certificado.

Prefeito de Resende homenageado com a Medalha Tiradentes

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, receberá a Medalha Tiradentes, principal honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). O projeto é do deputado Tande Vieira (PP). Diogo Balieiro ganhou cinco eleições em oito anos e foi reeleito com a maior votação do município.

PICADINHO

Segue até o dia 23 a campanha 'Brilho Solidário', que incentiva a população a entregar bolsas com kits de higiene a mulheres em vulnerabilidade social que são moradoras de rua.

A 14ª edição do Projeto do Bem, da ONG Base, quer chegar a 600 padrinhos de crianças carentes de escolas públicas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O objetivo é doar presentes e arrecadar verba para a ceia das famílias.

A 5ª edição do Natal Luz, promovida pela AmeSanta (Associação do Polo Turístico e Gastronômico de Santa Teresa), vai até o dia 6 de janeiro com doação de cestas básicas para famílias carentes do bairro.