Insegurança e desemprego estão entre as maiores preocupações dos moradores do estado do Rio. Daniel Castelo Branco

Publicado 28/12/2024 05:00

A segurança do Rio será intensificada com as novas centrais de monitoramento nos batalhões da Polícia Militar do Leblon e de Copacabana. A ação é fruto do convênio entre Fecomércio RJ, Orla Rio, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio (ABIH-RJ), Sindicato de Restaurantes, Bares e Alimentação do Município (SindRio) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RJ). Os equipamentos de última geração captam imagens das câmeras instaladas na orla da Zona Sul. “O suporte tecnológico é vital na prevenção e solução de crimes. Começa em Copacabana e vai até o Pontal", afirma Alfredo Lopes, presidente do Conselho da ABIH-RJ. De outubro a dezembro, foram instaladas 390 câmeras nos 11 postos de salvamento.

Cássia Kis e Emicida homenageados na Alerj

O rapper Emicida será condecorado pela Assembleia Legislativa do Rio - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Ficou para a volta do recesso dos deputados em janeiro a entrega de honrarias a personalidades que se destacaram em suas carreiras. Entre elas, a atriz Cássia Kis e o rapper Emicida. Em 2025, novas regras vão ser estabelecidas para os premiados com a Medalha Tiradentes, maior honraria da Casa, e outros prêmios e condecorações.

Boas novas para as gestantes em 2025

Ficou para o novo ano a adoção dos cursos voltados para as gestantes sobre pré-natal, amamentação e o valor do leite materno, vacinação, primeiros socorros, alimentação, desenvolvimento infantil e cuidados básicos para evitar acidentes. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) poderá implementar e coordenar o programa, que terá parcerias.

Venda de projéteis em gel mais rigorosa

O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, deputado Dionísio Lins (Progressistas), apresentou projeto criando programa de esclarecimento sobre os riscos da fabricação e comercialização de projéteis de gel e em 3D, além da proibição da venda para menores de 18 anos. As armas de gel podem causar lesões graves, como perda da visão, e confundir policiais com armas de fogo reais. A multa pode chegar a 15 mil Ufirs.

PICADINHO

Hoje acontecerá o último Baile de Charme do ano do Viaduto de Madureira, a partir das 22h. Antes será exibido o documentário 'Black Rio, Black Power'.



Robertinho Silva e Nivaldo Ornelas, com participações especiais, sobem ao palco da Casa com a Música, na Lapa, no show “Robertinho & Nivaldo Convidam”. Hoje, às 19h.



O encerramento do "Luzes da Guanabara - a Magia do Natal", na escadaria do Palácio Guanabara, terá Miguel Angelo no sax. Dia 6, às 18h30.