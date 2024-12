Publicado 29/12/2024 05:00

Quando os deputados estaduais voltarem do recesso em janeiro haverá um movimento a partir da Comissão de Saneamento Ambiental com a apresentação de um recurso ao Conselho da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) para evitar o reajuste da tarifa de água. O aumento está previsto no acordo firmado, no último mês, entre o Governo do Estado e a Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de 26 municípios fluminenses, incluindo a capital. Feito em duas parcelas, o acréscimo de até 14% nas contas será cobrado em dezembro de 2025 e em 2026, além do reajuste anual dos custos do serviço. O presidente da Agenersa, Rafael Menezes, explicou que o reajuste ainda está aberto à apresentação de recursos. "Editamos uma normativa que agilizou a aplicação de punições sem perder de vista o direito à ampla defesa das concessionárias. Com isso, apresentamos 31 autos de infração contra a Águas do Rio só na última semana".

Saquarema: gestão tem aprovação recorde

Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, tem altos índices de aceitação - Reprodução/ Redes Sociais

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), recebeu aprovação de 95% dos moradores, de acordo com o Instituto Ágora Pesquisa. Na faixa etária 60+ e entre os moradores de Sampaio o índice atingiu 99%. A educação foi o destaque, com nota média de 9,4, seguida por saúde, infraestrutura e obras. Cerca de 41% dos entrevistados afirmaram terem se beneficiado com programas como Moeda Social, Conexão Universitária e Conexão do Futuro.

Crescem vagas de emprego com carteira assinada

O Rio de Janeiro encerra o mês com a oferta de 1.046 oportunidades de emprego nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Todas requerem experiência e o Ensino Fundamental. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 152 vagas.

2025 ainda será um ano difícil

Lembram os financistas que a dívida do governo do Estado do Rio de Janeiro era de R$ 14,5 bi e caiu R$ 3 bi, mas continua não dando para fazer novos investimentos. Nem criando despesas extras. Por isso, concursos públicos serão mais raros em 2025.

PICADINHO

Juca Serrado lança o romance 'Um Adeus no Cais do Sodré', pela editora Jaguatirica, uma narrativa histórica que aborda temas como escravização, ganância e violência.

"Rock in Rio 40 - o Musical", contando a história do maior festival de música do mundo, estreia 11 de janeiro na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

O 1º Circuito de Cerâmica de Niterói continua com a exposição “Círculos da Terra - Mandalas e a Essência Feminina” até 18 de janeiro, no Espaço Cultural Correios.