Esta época do ano é terrível para os animais domésticos. O medo e o estresse sonoro dos fogos podem resultar em consequências que levam os bichos até a óbito. Principalmente os cardiopatas. Problemas gastrointestinais acometem os pets de forma mais comum do que se pensa. Eles ficam estressados porque a audição dos animais é muito mais sensível se comparada a dos humanos. Outra preocupação é com as pessoas que oferecem comida envenenada. Foi promulgada semana passada lei que proíbe o uso de veneno para ratos, baratas ou outras pragas em locais acessíveis a animais domésticos na cidade. De autoria do vereador Dr. Marcos Paulo (PT), o objetivo da nova legislação é evitar riscos à integridade física da população, especialmente de crianças e animais.

Rioluz reforça equipe para o Réveillon

Iluminação da orla do Rio de Janeiro está garantida para o réveillon 2025 - Divulgação Rioluz

Equipes da Rioluz, empresa responsável pela iluminação pública da cidade do Rio, estarão de plantão nas orlas, parques, palcos e áreas estratégicas para garantir a iluminação para a virada do ano. A operação contará com 29 caminhões, 15 veículos de apoio e 35 equipes técnicas com 114 colaboradores.

Réveillon de Mangaratiba sem fogos de artifícios

Futuro prefeito de Mangaratiba, Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos) comemora a existência de uma lei municipal que proíbe fogos de artifício na cidade. Pai de um menino autista de 12 anos, ele diz vivenciar em casa o desconforto que essas pessoas vivem com o barulho do foguetório.

Mesquita: Ano novo com salários novíssimos

Ao apagar das luzes, os vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, aprovaram aumento de salário para os secretários de governo. A medida vai contra o discurso de que o município viveria crise por falta de verbas. Já mudanças no estatuto dos servidores públicos ficarão para outra ocasião.

PICADINHO

O prefeito eleito de Queimados, Glauco Kaizer, o vice-prefeito, Zaqueu Teixeira, e os 17 vereadores eleitos serão empossados amanhã, às 18h, no Ginásio Metodista.



Aproveitando as férias escolares, 'Histórias de teatro e circo' serão apresentadas nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio.



A coluna deseja a todos os seus leitores um Ano Novo repleto de felicidade, saúde e realizações.