Publicado 05/01/2025 05:00

O ex-deputado Vivaldo Barbosa lembrou a vinda do ex-presidente Jimmy Carter ao Rio, em 1984. O americano se encontrou com o então governador Leonel Brizola, que descreveu suas peripécias quando foi expulso do Uruguai, e o papel de Carter na sua ida aos EUA. "O embaixador e Carter pressentiram que a expulsão foi porque os uruguaios não queriam Brizola ser morto pela dupla Frota/Geisel", afirma Vivaldo, na época secretário de Justiça. Eles assistiram ao debate entre Reagan e Mondale, que tinha o apoio da primeira-dama, Rosalyn. Brizola levou o presidente para conhecer o Pavão/Pavãozinho, a pedido de Carter, que fazia cara de espanto e tristeza. Outro momento relevante foi o encontro com Tancredo Neves, promovido por Brizola, na Igreja Presbiteriana ao lado do BNDES. Depois do culto eles conversaram bastante. Tancredo morreu um ano depois, em 1985.

Defesa do Consumidor mais acessível para a população

Atendimento do Procon, após mudanças, será facilitado aos deficientes - Divulgação / Prefeitura do Rio

A nova sede da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon, que será inaugurada em 2025, provavelmente em fevereiro, funcionará no térreo do prédio, terá rampa, estacionamento para carros adaptados, piso tátil, Código de Defesa do Consumidor em braille, linguagem em libras e sala sensorial. "Em 2024 fechamos mais de 137 mil atendimentos. Queremos triplicar", afirma o secretário Gutemberg Fonseca.

Mudanças na emergência do Hospital de Bonsucesso

O Grupo Hospitalar Conceição, que administra o Hospital Federal de Bonsucesso, determinou mudanças na unidade. A emergência de Nefrologia do HFB, a maior do município do Rio, referência para doentes renais, passará a atender os pacientes somente após triagem pela clínica Nefroclin, conveniada com o SUS.

Subprefeito terá desafio de pôr ordem na Zona Sul

O novo subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, terá o grande desafio de moralizar os abusos praticados pelas boates que atuam na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele herda do antecessor Flávio Valle, hoje vereador, música ensurdecedora vinda das festas noturnas e a frequência de pessoas que transformam o local em depósito de lixo.

PICADINHO

A advogada Mônica Alexandre, secretária-geral da OAB-RJ e primeira mulher negra da diretoria, recebeu a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal.

"Os Irmãos Karamázov", adaptação de Caio Blat do clássico homônimo de Dostoiévski, faz temporada de 8 a 26 de janeiro no Sesc Copacabana.



A exposição "Um olhar afetivo para a arte brasileira: Luiz Buarque de Hollanda" segue até o dia 15 de março na Galeria Flexa. Rua Dias Ferreira, 214, Leblon.