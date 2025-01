Publicado 04/01/2025 05:00

Em tese é uma boa notícia a iniciativa do Governo Federal de lançar um projeto de concessão para a construção de uma nova ferrovia: a Estrada de Ferro 118, ou Anel Ferroviário do Sudeste, para interligar portos do Rio de Janeiro e Espírito Santo à malha ferroviária do país. O engenheiro Wagner Victer, sempre atento aos problemas fluminenses, alerta que se a obra se restringir ao trecho que liga o Porto do Açu ao Espírito Santo "será devastador para a economia fluminense, pois virará um novo porto capixaba, meramente para beneficiar a Vale como novo Corredor de Exportação de minério e commodities produzidos em outros estados, com geração de empregos pífia, sem pagar impostos". Ele esclarece que o "projeto original da Ferrovia tem um trecho que corta longitudinalmente o estado do Rio de Janeiro interligando a Baía de Sepetiba e a malha ferroviária do Porto de Itaguaí e cruzando regiões com potencial de crescimento como o Complexo Boaventura (Antigo Comperj)".

Pesquisa mapeia alimentação em favelas

Favela Nova Holanda será uma das comunidades avaliadas por Instituto - arquivo o dia

O Instituto Desiderata iniciou a pesquisa 'Avaliação do Ambiente Alimentar e Estado Nutricional de Crianças e Adolescentes Residentes em Favelas' na Maré, no Rio de Janeiro; Caramujo, em Niterói, e Coque, no Recife. A segunda etapa, em 2025, será nas comunidades Nova Holanda, Parque União, Parque Rubens Vaz, Parque Maré, Praia de Ramos e Morro do Timbau. Serão coletados dados sobre alimentos consumidos, além de peso e altura das famílias.

Dudu Reina ligou o modo "gratidão"

Aos 45 anos, o novo prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, esteve à frente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, de 2021 a 2024, que pela primeira vez em sua história reelegeu todos os vereadores nas eleições deste ano. Ele tem deixado claro que pretende contar com a parceria do prefeito Rogerio Lisboa, a quem admira e respeita.

Procuradoria-geral de Justiça sob novo comando

O procurador Antônio José Campos Moreira, eleito com 583 votos, foi nomeado procurador-geral de Justiça do Estado para 2025/2026. Como chefe do Ministério Público Estadual terá a responsabilidade dos julgamentos realizados no Tribunal de Justiça. A posse, na sede do MP, será em 17 de janeiro.

PICADINHO

A exposição "Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira", com obras de 62 artistas negros brasileiros, segue até 17 de fevereiro no CCBB, no Centro do Rio.



A 12ª edição da Tattoo Week acontecerá de 24 a 26 de janeiro no Expo Mag, na Cidade Nova. O evento, que está com inscrições abertas, terá micropigmentação gratuita para mulheres com câncer e com diabetes.



A Casa 11 Sebo e Livraria vai iniciar, no dia 5 de fevereiro, o curso livre Rio Antigo, com o escritor André Luis Mansur, autor de 20 livros – a maior parte sobre a História do Rio de Janeiro. Rua das Laranjeiras, 371, loja 11.