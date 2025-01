Publicado 09/01/2025 05:00

Ongs que acompanham o fornecimento de comida para a população de baixa renda pretende cobrar mais ação do Governo Estadual neste sentido. Os restaurantes populares e organizações da sociedade civil que recebam subsídios públicos para a realização de seus trabalhos devem incluir, nos seus cardápios, refeições que contenham produtos que sejam majoritariamente produzidos por produtores rurais, aquicultores e pescadores do Estado do Rio. Simplesmente é o que determina a lei do deputado Carlos Macedo (REP), aprovada em agosto do ano passado. A medida também deve ser seguida pelas Secretarias de Estado de Educação (Seeduc), Saúde (SES), Segurança Pública (SESP), Administração Penitenciária (SEAP), e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

Quilombo em Mangaratiba consegue vitória histórica

Quilombolas de Mangaratiba - Reprodução Instagram

Cerca de 80 famílias do quilombo das fazendas Santa Justina e Santa Isabel, em Mangaratiba, na Região Metropolitana, vão começar o ano com uma novidade há muito tempo aguardada. Após um impasse de décadas, o prefeito Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos) concedeu licença ambiental para a Enel ligar pontos de luz. "Estamos garantindo não só um direito constitucional às famílias, mas fazendo uma reparação histórica", afirmou.

Uso de placas solares é ampliado

Quiosques, trailers e bancas estão liberados para instalar placas solares. O excedente da energia poderá ser usado pelos clientes para recarregar dispositivos móveis ou outros aparelhos eletrônicos. A lei é da deputada e atual secretária municipal de Assistência Social Martha Rocha (PDT).

Consumo de pequenas porções de maconha gera polêmica

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em agosto do ano passado, de não considerar como crime o uso pessoal de 40 gramas de maconha gerou centenas de habeas corpus. Apesar da decisão favorável da Justiça, cerca de 100 mil usuários ainda estão presos como se fossem traficantes, alerta o deputado estadual Carlos Minc.

PICADINHO

A peça "Enquanto você voava, eu criava raízes", de André Curti e Artur Luanda Ribeiro, com dança, teatro, circo e artes plásticas, estreia hoje, às 20h, no Teatro Adolpho Bloch, na Glória.



A Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage está com inscrições abertas para 22 cursos de férias nos formatos presencial, on-line e híbrido.

A exposição "Somos Todos Amazônia - por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável" segue até 16 de fevereiro no Espaço Cultural da Marinha, no Centro.