Publicado 08/01/2025 05:00

Semana passada, o prefeito eleito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), ao assumir o cargo, encontrou a Prefeitura depenada pela gestão anterior. Foram levados computadores, HDs, quadros, bandeiras e até mesmo torneiras, cafeteiras e chuveiro. "Este foi mais um ato criminoso do ex-prefeito Waguinho. Eu tive que fazer um decreto fechando a Prefeitura por 15 dias, sem prejudicar os serviços essenciais, para poder organizar o caos da Prefeitura anterior", afirmou Canella. De acordo com o especialista em eleição, Vinicius Cordeiro, o ex-prefeito e os responsáveis pelo patrimônio público podem responder processos administrativos e criminais por improbidade administrativa e dano ao patrimônio, que podem resultar em devolução do dinheiro público e perda do cargo dos servidores.

Maricá amplia energia para moradores

Prefeito Washington Quaquá - Foto: Clarildo Menezes

Prefeito Washington QuaquáFoto: Clarildo Menezes

Para resolver os problemas no fornecimento de energia elétrica, o prefeito Washington Quaquá (PT) fará parceria com a Enel para construção e fortalecimento das subestações de distribuição. Quaquá pretende instalar três pequenas usinas de geração de energia que abastecerão os condomínios Minha Casa Minha Vida em Inoã e Itaipuaçu. Além disso, o programa 'O Sol nasce para Todos' distribuirá mil placas solares a moradores de baixa renda.

Lei facilita mobilidade de deficientes

A Câmara de Vereadores aprovou a Política Municipal de Rotas Acessíveis do Rio. A lei da vereadora Luciana Novaes (PT) garante locomoção às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. O texto prevê implantação de calçadas acessíveis, sinalização para deficientes visuais e integração entre as rotas adaptadas e os transportes públicos. 'É um compromisso com uma cidade inclusiva e acessível', comemora a parlamentar.

Novos rumos para o turismo de Búzios

O empresário do ramo hoteleiro Thomas Weber assumiu a Secretaria de Turismo de uma das cidades mais visitadas do país, Armação dos Búzios. Morador do local desde 1981, ele está mapeando ações para amenizar problemas na alta temporada. "Vamos fazer o turismo se movimentar da melhor maneira", garante.

PICADINHO

A partir de hoje até março, o escultor Ascânio MMM receberá os visitantes, todas as quartas-feiras, às 15h, para incentivar a interação na exposição 'Geometria Inquieta', na Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho.



O Festival de Verão 2025 levará, pela primeira vez, música ao vivo no mês de janeiro e bailinho infantil de Carnaval para o CADEG RJ - Mercado Municipal do Rio, em Benfica.



O Programa de Jovem Aprendiz do MetrôRio está com 15 vagas voltadas exclusivamente a mulheres cis e trans. As selecionadas farão curso de eletricista industrial no Senai e vão atuar no Centro de Manutenção da Concessionária, no Centro.