Clínicas e hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) sofrerão fiscalização mais rigorosa este ano. No Rio, eles já são obrigados a divulgar sobre o direito garantido por lei da cirurgia de reconstrução e micropigmentação dos mamilos e da fisioterapia de reabilitação para pacientes de câncer mastectomizadas. Isto por conta da determinação de lei de autoria da deputada Tia Ju (REP). "A maioria das mulheres que se submetem à mastectomia, seja com a retirada parcial ou total da mama, nas unidades de saúde da rede pública e conveniadas, desconhece totalmente os direitos que a legislação fluminense lhes garante", comentou Tia Ju.

Quartel onde Rubens Paiva foi torturado pode ser tombado

1º Batalhão de Polícia do Exército fica na Tijuca, zona norte do Rio - Redes Sociais

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Grupo Tortura Nunca Mais e a ONG Rio de Paz realizarão ato em frente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, amanhã, às 10h, em memória do ex-deputado Rubens Paiva e de mais 48 mortos no Destacamento de Operações de Informação-Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). A manifestação pedirá o tombamento do quartel para instalar um centro de memória e resistência contra a ditadura.

Diretoria da Unale tem parlamentares do Rio

A União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais (Unale) conta com duas parlamentares do Rio na diretoria, que tomou posse esta semana. A deputada Tia Ju (Republicanos-RJ) assumiu a presidência no lugar de Sérgio Aguiar (PDT-CE) e a deputada Célia Jordão (PL-RJ) segue como secretária executiva.

Guarda Municipal combate abusadores

A GM-Rio publicou protocolo para violência doméstica e familiar, que tenham servidores como vítimas ou autores. A ação, iniciada em 2021 com a Ronda Maria da Penha, registrou 43 prisões em 2024, a maioria por descumprir medida protetiva, assistiu 3.017 mulheres e fez 25.924 ações de acolhimento.

Debora Lamm estreia hoje, às 20h, "Mata Teu Pai", de Grace Passô, com direção de Inez Viana. Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163.

Para comemorar seus 15 anos de carreira, a banda carioca Seu Roque fará show amanhã, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro.

Amanhã, o poeta Victor Alvim apresentará literatura de cordel e no dia 12 acontecerá o espetáculo 'Cordel dos Donos da Terra' no Museu do Pontal, na Barra da Tijuca. Ambos, às 16h.