Publicado 11/01/2025 05:00

A Alerj aprovou mais dois conselheiros para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa). Foram escolhidos o engenheiro Vladimir Macedo, que foi reconduzido ao cargo, e a delegada Gisele Pereira, mas não por unanimidade. A agência, criada para ter independência administrativa, financeira e política, também deveria ter transparência, participação de consumidores e vedação àqueles que em menos de dois anos tivessem exercido cargo de direção nas empresas que podem ser reguladas. Outra exigência era o mínimo de cinco anos de experiência na área de energia e saneamento, o que, de acordo com alguns deputados estaduais, são pré-requisitos que não foram atendidos no momento de aceitação dos três novos conselheiros.

Vereadores unidos pelo fim da escala 6x1

Os vereadores do PSOL Amanda Paschoal, de São Paulo, e Rick Azevedo, do Rio, protocolaram projetos para reduzir a jornada de trabalho em contratos administrativos de convênios, licitações, contratações administrativas e contratos temporários da administração pública. As propostas também determinam a proibição nas contratações de obras e serviços e parcerias com organizações da sociedade civil que recebam recursos públicos.

Senhas em braille passam a ser obrigatórias

A impressão de senhas de atendimento em braille e caracteres ampliados nos bancos e estabelecimentos comerciais que não tenham dispositivo sonoro para pessoas com deficiência visual agora é obrigatória. A determinação é de lei do então deputado Márcio Canella (União), prefeito de Belford Roxo.

Aumenta crise psicológica em motoristas de ônibus

A violência vem afetando os motoristas de ônibus do Rio. "De 2022 até o 1º semestre de 2024, mais de 240 pediram afastamento", afirma Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários. O serviço psicológico aos profissionais e familiares também aumentou: de cerca de 15 passou a 40 por semana.

PICADINHO

Profissionais da área jurídica do Botafogo, Flamengo, Fluminense e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estarão reunidos na 7ª edição do curso "ORDD - O Real Direito Desportivo", da FutJur Academy.



A exposição "Afoentes: teias de ancestralidade e afetos", de Giuliano Lucas, fica em cartaz a partir de hoje até 11 de fevereiro no Centro Municipal de Cultura Calouste Gulbenkian, no Centro.



O Shopping Boulevard oferece recreação infantil gratuita todos os domingos a partir das 15h. Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel.