Publicado 14/01/2025 05:00

Big techs são as maiores empresas de Tecnologia da Informação (TI) do mundo. No momento que elas anunciam que não serão mais rígidas com a propagação de notícias falsas, isto muda a lógica da política global. O Governo Lula sentiu o golpe. E a ordem do Palácio do Planalto é dar novo tom na política nacional e junto aos estados. Em entrevista à coluna, Antonio Lavareda, sociólogo, cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESPE, esclareceu que "cerca de 47% dos brasileiros consomem notícias através das redes, 60% já conferiram a opinião de influenciadores, 69% acham que as redes atrapalham as eleições e 70% defendem que sejam reguladas". Para Lula a ordem é pressionar em várias frentes. Uma delas é denunciar crimes, exigir investigação e processar autores de fake news. Foi o que fez recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vítima de um vídeo adulterado por Inteligência Artificial.

Pastor assume Secretaria de diversidade

Secretário de Inclusão e Diversidade de Angra, Leonardo Nascimento - Reprodução/Instagram

O pastor licenciado Leonardo Nascimento é o titular da Secretaria de Inclusão Social e Diversidade de Angra dos Reis, responsável pelos povos originários, quilombolas, caiçaras e ciganos. A pasta também cuidará de deficientes, idosos, mulheres e comunidade LGBTQIA+, e da igualdade racial e religiosa. "É importante conscientizar a sociedade sobre o respeito. Angra é acolhedora e respira diversidade. Nosso dever é incluir todos", destaca.

Museu de Arqueologia será inaugurado em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu vai inaugurar no dia 15, quando completa 192 anos, o Museu de Arqueologia e Etnologia, no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha, no Tinguá. Com acervo de mais de 150 mil fragmentos, é o primeiro museu da Baixada Fluminense e o segundo de Arqueologia e Etnologia do Sudeste.

Material escolar afeta 85% do orçamento familiar

Em relação a 2024, o material escolar deve ter reajuste de até 9%. A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, vereadora Vera Lins (Progressistas), alerta: "O consumidor tem que reclamar quando se sentir lesado. Os órgãos de defesa estão aí para esclarecer as dúvidas".

PICADINHO

O Museu Nacional de Belas Artes, no Centro, que acabou de completar 88 anos, está em obras de reforma e requalificação dos seus espaços. A previsão de reabertura é no início de 2026.



A comédia musical "Camareiras", com Luisa Perisse e Castorine, faz temporada de 16 de janeiro a 27 de fevereiro, às quintas-feiras, às 20h, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea.



O Museu Antonio Parreiras, dedicado à preservação da obra do pintor brasileiro, será reaberto dia 16 com a exposição "Antônio Parreiras Memórias & Histórias". Rua Tiradentes, 47 , Ingá, Niterói.