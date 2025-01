Publicado 17/01/2025 05:00

O uso de cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape, será combatido de forma mais intensa no município do Rio. Lei da vereadora Rosa Fernandes (PSD) determina a realização de eventos, palestras, seminários e debates sobre os malefícios. "Temos uma legião de viciados em cigarro eletrônico. As pessoas acham que não faz mal à saúde e acreditam que vai ajudá-las a abandonar o cigarro tradicional, apesar de o vape ser ainda mais viciante. Estudos apontam que está associado a lesões pulmonares, ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, elevação da frequência cardíaca e pressão arterial. Ele não libera fumaça, mas contêm mais nicotina, numa proporção onde um vape equivale a 120 cigarros", argumenta a parlamentar.

Corrupção via Pix em Belford Roxo

Ex-prefeito Waguinho é acusado de desviar recursos de Belford Roxo - Divulgação / Rafael Barreto

Levantamento preliminar da atual gestão de Belford Roxo, sob o comando de Márcio Canella (União Brasil) e anunciado por ele, identificou um esquema de desvio de recursos da administração do ex-prefeito Waguinho (Republicanos), no montante de, no mínimo, R$ 14 milhões. A cifra pode ser ainda maior. De acordo com Canella, 600 pessoas receberam transferências por meio de centenas de transações via Pix, com pagamentos de até R$ 100 mil.

Teatros e museus estaduais usarão energia solar

Teatros e museus da Funarj funcionarão com energia limpa com mais de 800 placas fotovoltaicas para captar energia solar e cinco estações de produção de energia. "O projeto é uma forma de unir a arte e a sustentabilidade nos equipamentos culturais", afirma Jackson Emerick, presidente da Fundação.

Parlamentares pedem segurança para Arquivo Público

Os deputados Flavio Serafini, Tarcísio Motta e a vereadora Mônica Benício, do PSOL, protocolaram representação no Ministério Público Estadual para que o Arquivo Público do Estado garanta segurança ao seu acervo. O órgão teve as atividades interrompidas em razão da precariedade da infraestrutura.

PICADINHO

O projeto Sambotica no Porto começa hoje, às 19h, no cais do porto. A Sambotica é uma roda de samba que existe há 10 anos no Largo do Boticário, no Cosme Velho.



O Cine Arte UFF exibe hoje, às 19h, sessão gratuita e com recursos de acessibilidade para o público PCD, o filme "Estranhos Caminhos" (2023), de Guto Parente.



O Mercado da Mostra do Filme Livre com debates, rodadas de negócios e curso com Marcelo Ikeda, acontece de hoje a 19 de janeiro no CCBB Rio de Janeiro.