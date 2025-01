Publicado 21/01/2025 05:00

O programa Prato Feito Carioca já distribuiu 2,096 toneladas de alimentos e 4,2 milhões de frutas às famílias em situação de insegurança alimentar na cidade. Em 2024, foram 1,375 toneladas de alimentos e 2,4 milhões de frutas – quase quatro vezes mais do que a quantidade de 2022, quando o programa foi lançado. Atualmente, 52 cozinhas comunitárias funcionam em diferentes comunidades e bairros. "Estamos identificando as áreas mais necessitadas para instalarmos novas unidades. Levaremos serviços e cursos de qualificação para os beneficiários das cozinhas para que eles possam se inserir ou voltar ao mercado de trabalho e garantam o sustento de suas famílias", anuncia o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

OAB-RJ nomeia diretor de Defesa da Diversidade

Ana Tereza Basílio, Nélio Georgini e Kátia Tavares durante a posse na OAB - Divulgação

A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, nomeou o advogado Nélio Georgini diretor de Defesa da Diversidade na Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas para o triênio 2025/2027. Georgini destacou a importância do cargo para a comunidade LGBTQIAPN+: "É muito legal ter prerrogativas específicas para a população da diversidade, que precisa de um olhar especial e do carinho da primeira mulher à frente da Seccional do Rio".

Portal Carioca Digital atinge 7,2 milhões de dispositivos

Segundo a IplanRio, Empresa Municipal de Informática, o Portal Carioca Digital, portal de serviços da Prefeitura do Rio, teve 19 milhões de acessos em 2024. Os serviços mais acessados foram IPTU, CadÚnico, matrícula escolar e multas de trânsito, com 7,2 milhões de visitas de diversos dispositivos.

Planos de saúde podem custear sessões neuropsicológicas

Projeto que tramita na Assembleia Legislativa quer obrigar operadoras de planos de saúde do Rio a custearem sessões neuropsicológicas a pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A iniciativa é do deputado Rodrigo Amorim (União).

PICADINHO

O Bangu Shopping promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio. Hoje, das 10h às 15h.



Um mural no Largo da Prainha, na Zona Portuária, vai homenagear a escritora e ativista Conceição Evaristo, uma das maiores vozes da literatura negra no Brasil.



Frango no Pote, tradicional marca de frango frito, acaba de inaugurar a segunda unidade no Rio de Janeiro, em Belford Roxo. A marca já conta com uma unidade na Lapa.