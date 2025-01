Publicado 19/01/2025 05:00

Engana-se quem pensa que a ex-vereadora Teresa Bergher desistiu da política. Após cinco mandatos consecutivos, ela se cansou da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas não de trabalhar. Ela garante que está nas ruas fiscalizando o cumprimento da lei de sua autoria que restringe a 50% o espaço ocupado por bares e restaurantes em calçadas que tenham no mínimo cinco metros de largura. "Os bares passaram dos limites na ocupação irregular das calçadas. É uma bagunça total que incomoda principalmente moradores da Zona Sul", afirma indignada. Outra atividade atual é a presidência municipal do PSDB. Teresa está em campo para levar políticos novos para o partido, de olho na eleição de 2026, quando pretende concorrer a deputada estadual.

História muito estranha envolve militar

Tenente-coronel Ivan Blaz foi exonerado do cargo de comandante do 2º BPM (Botafogo) - Arquivo / Agência O Dia

A confusão envolvendo o nome de Ivan Blaz, ex-porta-voz da PM, e a sua explicação de que estaria em busca de um traficante num edifício na zona sul, acompanhado somente com uma subordinada, resultou na sua exoneração do comando do Batalhão de Botafogo. O caso surpreendeu seus colegas de farda. Ele sempre teve a confiança da cúpula. Blaz foi transferido para a Diretoria Geral de Pessoal, segundo consta no boletim interno da PM. A Corregedoria quer esclarecer o caso o mais rápido possível.

Fundo Orçamentário Temporário permanece no estado

O Fundo Orçamentário Temporário, criado de forma emergencial, continuará mesmo com a renegociação da dívida do Rio com a União. A lei do deputado Luiz Paulo (PSD) surgiu em função do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. "O Fundo arrecada, anualmente, R$ 800 milhões", explicou.

Nova Iguaçu busca integração entre Secretarias

O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), promoveu a primeira grande reunião de seu secretariado para alinhar estratégias e fortalecer a integração entre os órgãos. Os secretários apresentaram ideias e projetos para suas respectivas pastas. As reuniões devem acontecer periodicamente.

PICADINHO

O Casamento Inclusivo Experience, feira de casamentos voltada a deficientes e público LGBTQIAPN+, acontece hoje, das 15h às 22h, no Maguje, na Gávea. Grátis.



O evento 'Mitologia dos Orixás' celebra a ancestralidade e as tradições afro-brasileiras com o Afoxé Filhos de Gandhi-RJ no Casarão Cultural João de Alabá, no Jardim Suspenso do Valongo. Hoje, a partir das 15h.



A executiva Carmen Alves, lança hoje, às 16h, o livro 'Lágrimas do Sol' sobre sua superação de um câncer raro, na Livraria Argumento do Leblon.