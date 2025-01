Publicado 25/01/2025 05:00

O ano de 2025 será histórico para as maternidades no estado do Rio de Janeiro que passam a ser obrigadas a realizar exames laboratoriais gratuitos em crianças nascidas em suas dependências para diagnóstico precoce inequívoco da Atrofia Muscular Espinhal (AME). Já está em pleno vigor desde o ano passado a lei de autoria de Thiago Pampolha (MDB), vice-governador do Rio. A Atrofia Muscular Espinhal é uma doença genética crônica, degenerativa, rara e atualmente incurável. Perceptível ainda nos primeiros meses de vida, a enfermidade apresenta como principal sintoma a fraqueza muscular, que gera dificuldade para andar, sentar, engolir e respirar. O exame também poderá ser realizado, por solicitação de um neurologista, para as crianças nascidas antes da sanção da lei. As maternidades deverão orientar os responsáveis sobre o tratamento necessário e indicar o estabelecimento hospitalar que o realize.

PV comemora 39 anos em busca de filiados

Partido Verde celebra 39 anos na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio - Marco Antônio

O Partido Verde completou 39 anos no último domingo. Na comemoração, fez mutirão de filiação para atrair novos membros e fortalecer o partido no cenário político carioca. "O PV tem uma trajetória de quase quatro décadas de luta por um futuro melhor. Hoje, reafirmamos o nosso compromisso com o Rio de Janeiro e a preservação do planeta. Convidamos todos a se unirem nessa missão”, destacou o vereador Marcio Santos, presidente da legenda.

Limpeza de rios: mais de 173 km de canais limpos

A Fundação Rio-Águas, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, retirou mais de 402 mil toneladas de resíduos de canais dos rios, cerca de 33.500 caminhões de 12 toneladas. Foram mais de 173 km de canais limpos, quase 40 km a mais que no ano anterior e equivale à distância entre Rio e Búzios.

PSDB do Rio de olho nas próximas eleições

A presidente municipal do PSDB, Teresa Bergher, foi à Alerj, mais precisamente ao gabinete da deputada Sarah Poncio (Solidariedade). Em busca de novos quadros para o partido visando as eleições de 2026, a veterana quer levar a influencer, com 3 milhões de seguidores no Instagram, para a legenda.

PICADINHO

O programa Sem Censura, prestes a comemorar 40 anos de estreia, apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, venceu o Prêmio APCA na categoria Melhor Programa de Televisão.



'Histórias que conectam, vidas que inspiram', com relatos de superação de 15 mulheres, será lançado dia 27, às 18h, na Livraria Travessa do Leblon.



O projeto 'Din Down Down: Construindo Laços com a Família', do Instituto Gingas, oferece aulas de capoeira e música a alunos com deficiência das redes públicas de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu.