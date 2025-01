Publicado 24/01/2025 05:00

Um trecho do discurso de posse do presidente Donald Trump despertou interesse especial do mercado financeiro e dos prefeitos fluminenses. Os preços do petróleo reagiram negativamente à sinalização do republicano em declarar emergência nacional energética como forma de aumentar a produção do combustível no país. O Rio de Janeiro é o principal exportador de petróleo do Brasil. Em 2024, os Estados Unidos receberam 13,1% do total exportado pelo nosso país. Em tempo: as cidades do estado do Rio de Janeiro que mais recebem royalties são Maricá, Saquarema, Niterói, Macaé, Campo dos Goytacazes e Araruama. O que está por trás da intenção de Trump é aumentar o interesse do consumidor por veículos a combustão e elétricos, sem a imposição de tarifas maiores para aqueles que poluem mais.

Axel Grael sobre Trump: "De volta às trevas"

Axel Grael, ex-prefeito de Niterói, fez comentários sobre Donald Trump - divulgação

O ex-prefeito de Niterói Axel Grael continua com os olhos voltados para a política. Em seu blog comentou sobre os decretos radicais assinados no primeiro dia de governo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Toda esta atitude de radicalização pode inflamar os seus seguidores mais radicais, mas aumenta as dissidências. As fichas começarão a cair para muita gente que acreditou na retórica. Trump é o oposto do estadista", opinou.

Estado divulga dados de intolerância religiosa

Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que, de janeiro a setembro de 2024, foram registrados 72 casos de preconceito religioso. Na capital, foram 16 ocorrências. A residência foi onde o crime ocorreu com mais frequência. No total, 2.783 pessoas sofreram discriminação e intolerância.

Deputado cobra exames psicológicos de agentes da PRF

Diante do aumento de vítimas fatais pela Polícia Rodoviária Federal, o deputado Júlio Lopes (PP) encaminhou ao diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, requerimento questionando o treinamento das abordagens, período e resultado da avaliação psicológica dos agentes. "Que tipo de treinamento para abordagem os agentes recebem para ter esse tipo de conduta nas rodovias?", questiona o parlamentar.

PICADINHO

O Claro Verão 2025 apresentará, a partir de hoje, shows gratuitos de Leoni, Paulinho Moska, Rodrigo Santos, Ana Canãs, entre outros. Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema.



A revista 'Impacto Solidário' será lançada amanhã, às 13h, na Casa de Cultura Volta do Mundo e Conexões. Rua do Rosário, 24, Centro.



O NT2E 2025, evento de negócios e tecnologia do setor nuclear brasileiro, acontecerá de 20 a 22 de maio, no ExpoMag, no Centro do Rio.