Publicado 26/01/2025 05:00

Em tom festivo, alguns simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, vestidos de verde e amarelo, fizeram manifestações de apoio e homenagem ao presidente Donald Trump em frente ao consulado dos Estados Unidos, no Centro do Rio de Janeiro. O sentimento de euforia foi logo substituído por frustração pela forma arrogante e desrespeitosa do novo presidente ao dizer que "os Estados Unidos não precisam do Brasil". Depois de parlamentares brasileiros terem sido barrados na posse de Trump, a ordem é ter "cautela". Curiosamente, nos bastidores, os políticos conservadores do Rio de Janeiro ouvidos pela coluna parecem adotar a mesma posição da secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, que disse que Trump "pode falar o que quiser, mas vamos esperar o que ele vai fazer de fato". A direita fluminense entusiasmada com Milei recebeu uma ducha de água fria ao sentir na pele o estilo Trump.

Feira da Reforma Agrária vira patrimônio cultural

Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes no Largo da Carioca - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

A Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. O projeto é da deputada Marina do MST (PT). O evento desde 2010 reúne cerca de 45 toneladas de alimentos agroecológicos e livres de agrotóxicos. "O reconhecimento é uma conquista para famílias assentadas e acampadas, pequenos agricultores do campo e os cariocas que compram alimentos com qualidade", afirmou a parlamentar.

Nova Iguaçu recebe prêmio sobre política educacional

Nova Iguaçu foi uma das 15 cidades do Rio que ganhou o selo 'Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva' do Ministério da Educação sobre políticas educacionais relativas à história e culturas afro-brasileira, africana e indígena. Com o selo, o município concorre a R$ 200 mil para projetos de equidade racial.

Projeto propõe mais transparência de organizações sociais

Projeto do vereador Dr. Rogério Amorim (PL) obriga o Portal da Transparência da Prefeitura do Rio a divulgar informações, entre elas, a remuneração, dos colaboradores de organizações sociais, projetos sociais e esportivos, e entidades que tenham contrato, convênio ou parceria com o município.

PICADINHO

O Curso de Formação de Terapeutas em Dependência Química, do psiquiatra Jorge Jaber, será apresentado nos dias 27 e 28 de janeiro durante a Cúpula de Inverno de Genebra 2025.



Estão abertas até o dia 31 as matrículas para o Projeto Grael com aulas gratuitas de, entre outras atividades, natação, vela e canoagem, além de oficinas profissionalizantes.

O MAM Rio apresenta a exposição 'Formas das Águas' sobre a história da Baía de Guanabara com pinturas, esculturas, instalações e vídeos.