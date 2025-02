Publicado 01/02/2025 05:00

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, pode afrouxar o nó do colarinho, afrouxar a gravata, recostar na cadeira, tomar seu café em paz, porque no início deste mês ele será reconduzido ao mais importante posto da Casa. Se há dois anos a "eleição" foi um sufoco, desta vez, não será. Um deputado cascudo cunhou uma expressão enigmática: "Por falta de alternativa, creio que Bacellar vai tangenciar a quase unanimidade...Até mais do que o vitorioso nas disputadas Câmara e no Senado, mas com lógicas semelhantes". Bacellar transita bem nos bastidores, foi secretário de Estado do governo do Rio de Janeiro. Nas eleições de 2018, concorreu a deputado estadual pelo Solidariedade e foi eleito com 26.135 votos. Rodrigo Bacellar foi reeleito em 2022 pelo PL, com 97.822 votos, e está em seu segundo mandato na Alerj.

MST pressiona assentamento de 100 mil famílias

Encontro do MST em Belém reuniu 400 dirigentes e militantes do país - MST/Divulgação

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, após encontro em Belém, no Pará, com 400 dirigentes e militantes, entre eles, a deputada Marina do MST (PT/RJ), divulgou carta onde denuncia a paralisação da reforma agrária para assentar 100 mil famílias acampadas pelo país. O documento também reivindica a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, o fim da jornada 6x1 e um projeto de superação da crise ambiental.

Mangaratiba ganhará mais uma unidade da Faetec

O prefeito de Mangaratiba, Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos), selou acordo com o presidente da Faetec, Alexandre Valle, para a instalação, até o fim do semestre, de mais uma instituição de ensino profissionalizante no município. A unidade ficará no atual Centro de Capacitação de Muriqui (CECAP).

Enchente: Esperança para quem perdeu tudo

O vereador Igor Porto (PL) apresentou um projeto de lei para perdoar o IPTU e devolver valores pagos por moradores de Nova Iguaçu atingidos por enchentes. "Não é justo cobrar imposto de quem perdeu tudo", defende, ressaltando que o poder público não pode penalizar ainda mais essas famílias.

PICADINHO

A Fundação do Câncer lançou a loja social do 'Movimento VapeOff' com renda destinada a ações contra o cigarro eletrônico.



O documentário "Jongo: Vozes que Ensinam pela Ancestralidade", dirigido por Matheus Dafi e Nathalia Leite, será lançado este mês.



A Ação Social pela Música do Brasil está com inscrições abertas para crianças e jovens, entre 6 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social residentes no Rio de Janeiro e Petrópolis.