Maltratar animais é crime, com pena que vai de dois a cinco anos de prisão. Este mantra tem sido repetido pelo secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho. Ele pessoalmente tem ido às ruas para resgatar bichos abandonados, que sobrevivem em condições precárias. Foi assim no início do mês quando salvou cinco cadelas que viviam sozinhas numa casa incendiada, no meio de lixo, fezes e escombros, no bairro do Engenho de Dentro (Zona Norte). No incêndio, o dono da residência ficou gravemente ferido. Segundo os vizinhos, ele continua internado. Durante o período em que permaneceram sozinhos na casa, os bichos brigaram e uma cadela morreu. O corpo foi retirado pelos vizinhos. Os animais vinham sendo alimentados por duas idosas - uma delas de 90 anos. Um gato abandonado na mesma vila também foi resgatado. Todos estão sob os cuidados da equipe de veterinários da Fazenda Modelo, em Guaratiba (Zona Oeste), onde serão abrigados.

Novos projetos para a saúde no estado

Lilian Behring, Luis Fernandes e Cristiano Bertolossi se reuniram no FINEP - Matheus Benincasa

A deputada Lilian Behring (PCdoB), o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luís Fernandes, e o coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Projetos de Investimento e Avaliação de Tecnologias do Conselho Regional de Enfermagem, Cristiano Bertolossi, discutiram novas tecnologias na saúde. "Seria maravilhoso usar insumos do Ministério para projetos no INCA, INTO, INC, UERJ e Fiocruz”, explicou a parlamentar.

Programa de incentivo para cidades litorâneas do Rio

As cidades costeiras do Rio podem ganhar o Programa de Desenvolvimento e Incentivo às Cidades Litorâneas. O projeto, da deputada Célia Jordão (PL), busca integrar tecnologias ao desenvolvimento sustentável dos municípios, melhorando a qualidade de vida da população e fortalecendo a economia do mar.

Racismo obstétrico tem canal de denúncias

Denúncias de racismo obstétrico podem ser feitas pelo telefone 1746 da Prefeitura do Rio, de acordo com lei da vereadora Thais Ferreira (PSOL/RJ). Segundo a Defensoria Pública e a Associação de Doulas do Estado, 31 gestantes denunciaram terem sofrido este tipo de violência entre 2019 e 2023.

PICADINHO

O Cineclube Rã Vermelha promove hoje, às 11h, aula on-line e gratuita sobre 'Acessibilidade no cinema' com a especialista Natalia Blandy. Inscrições pelo site.



A Galeria Dobra, em parceria com a ARTNOVA, abre a temporada de 2025, com a exposição de pinturas de Helô Castor. Amanhã, a partir das 14h, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



A Cia do Médico oferece consultas por R$ 90 em cardiologia, clínico geral, pediatria, urologia, ortopedia e ginecologia em Bangu, Realengo e Campo Grande.